Quase 19 mil são orientados a buscar hospital ao contatar TeleSaúde

Com as semelhanças entre sintomas da Covid-19 e os de outras infecções mais simples, quem adoece durante a pandemia fica indeciso sobre quando buscar ajuda médica. Entre 18 de março e 15 de abril, 76.504 atendimentos por telefone foram realizados pelo TeleSaúde (08002751475), canal "tira-dúvidas" criado pelo Estado durante a pandemia. Do total, 18.797 usuários (24,6%) foram orientados a buscar uma unidade de saúde.

O serviço funciona 24h, todos os dias da semana, com 36 profissionais em cada equipe,todos treinados por médicos, enfermeiros e psicólogos para informar os encaminhamentos, como explica Olívia Bessa, diretora de pós-graduação em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE).

"Nós estamos passando por uma epidemia importante, com um vírus que tem uma transmissibilidade grande, e as pessoas precisam ter informação. A informação funciona como uma estratégia para as pessoas saberem como se proteger", pontua.

Olívia ressalta que as orientações dão segurança ao usuário para permanecer em casa ou identificar os sinais de alerta e, dessa forma, reduzir a busca por postos e hospitais. "Essa demanda da Covid se soma a outra que já existe, principalmente no período chuvoso, que é a de atendimento dos quadros infecciosos agudos, respiratórios, sobretudo", acrescenta.

Entre os usuários atendidos pelo TeleSaúde e encaminhados a uma unidade de saúde está Rayanne Pinheiro, 28, que testou positivo para a Covid-19. A atendente de telemarketing acionou o serviço quando a febre acendeu o sinal de alerta, junto à tosse, coriza e dores no corpo.

"A segunda vez que eu entrei em contato, eu estava sentindo falta de ar. Aí me indicaram os locais que estavam fazendo o atendimento direcionado ao coronavírus", lembra. Rayanne foi internada devido ao quadro de pneumonia intenso e ficou cinco dias no hospital, onde permaneceu isolada e fez o teste para a Covid-19. "Enquanto eu estive internada, me trataram como (paciente com) coronavírus. O exame veio só pra reafirmar", relata. A confirmação via teste chegou quando ela já estava em casa e em quarentena. Com o isolamento e o reforço na higiene da casa, nenhum outro membro da família de Rayanne foi diagnosticado

Perfil

As ligações para o TeleSaúde, em maior parte, são feitas por mulheres (62,4%) e pessoas entre 31 e 40 anos (25,47%). Idosos representam apenas 16,6% da amostra.

Dúvidas sobre sintomas, porém, não são as únicas, como aponta Olívia Bessa. Também aparecem "questões como qual a unidade de saúde mais próxima, campanha de vacinação, como usar máscaras e lavar as mãos de forma adequada", exemplifica.

Médicos atuantes em UTIs e UPAs também têm serviço próprio de telemedicina. Infectologistas, pneumologistas e intensivistas estarão disponíveis para "oferecer uma segunda opinião especialista" sobre casos de Covid-19.