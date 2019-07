Projeto Viva o Parque recebe doações para Abrigo São Lázaro

Além das atividades ao ar livre, como zumba, arvorismo e massoterapia, o Projeto Viva o Parque, que acontece todos os domingos no Cocó, abriu espaço também para a solidariedade. Uma tenda montada recebe doações de produtos de limpeza e ração para os 934 animais que vivem no Abrigo São Lázaro. Quem participou da programação, das 8h ao meio-dia, teve a oportunidade de comprar caneta, copo, caneca, bolsa, chaveiro ou blusa personalizados de cães e gatos também como forma de ajudar a entidade.

De acordo com a presidente do São Lázaro, Bárbara Dantas, não há restrições de marcas da ração que vai ser doada. “Como a gente alimenta quase mil animais, sendo 800 cães e 134 gatos, qualquer ração é bem-vinda”, esclarece, reforçando ainda o envolvimento dos frequentadores do Parque do Cocó na campanha. “Muitos deles não conseguem ir deixar no abrigo, e as pessoas que moram aqui que perto ou que participam, estão trazendo os donativos”.

A tenda que recebe as doações no Cocó foi montada pela primeira vez em junho último. Ainda conforme Bárbara Dantas, o espaço estará a disposição sempre no último domingo de cada mês.

Lazer

O Projeto Viva O Parque é realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) em quatro unidades de conservação: Parque do Cocó, na Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Ceará-Maranguapinho, no Canindezinho, na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Sítio Curió, na Lagoa Redonda e também no Parque Estadual Botânico, em Caucaia.

Para o bancário João Paulo Castro, 34, o projeto dá a oportunidade de resgatar brincadeiras da infância. É que na manhã deste domingo (28), ele ensinava ao filho a empinar pipa, mostrando que a diversão pode ser “coisas simples”.

Pai e filho empinam pipa nesta manhã de domingo (28), no Cocó FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

“É isso que eu quero passar para ele, que o simples precisa ser valorizado. A gente tenta construir artesanalmente algumas coisas, e eu vou ensinando que é importante também lidar com atividades manuais, e não ficar só na parte tecnológica”, pondera.

Entre as atividades com maior número de participantes, o arvorismo fez a estudante Kamilla Bezerra, 17, ficar com “frio na barriga”, mas não a impediu de ter a experiência. “Tem que aproveitar mesmo porque é gratuito, sem falar que dá muita adrenalina”.