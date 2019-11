Projeto Escola Areninha atenderá 6.400 estudantes em 2020

Uma nova proposta para unir a prática de exercícios físicos ao aprendizado e, por tabela, promover a educação integral surge na rede de ensino municipal de Fortaleza. Para alinhar as ações, foi lançado, ontem (13), o projeto Escola Areninha - Esporte e Educação em Tempo Integral.

A iniciativa terá início em abril de 2020 e prevê atividades realizadas no contraturno escolar. Além do turno e das disciplinas da escola, os alunos terão aulas de futebol de campo, fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, e formação para cidadania. No ano que vem, 6.400 alunos serão atendidos pelo projeto.

"Nós vamos disponibilizar, em areninhas já prontas ou que ainda estão sendo construídas, uma estrutura que contempla salas de aula, espaço para refeitório, banheiros, acessibilidade, e a própria areninha onde será feita a prática de esporte", detalha a secretária municipal da Educação, Dalila Saldanha.

Em cada ponto, o projeto Escola Areninha deve atender até 320 alunos da rede de ensino municipal, que serão divididos em oito turmas. Para os alunos com atividades no contraturno escolar, a Secretaria Municipal de Educação (SME) oferecerá almoço, lanche, fardamento, kit pedagógico, transporte, monitores e acompanhamento pedagógico.

Meta

Serão beneficiados alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, das escolas municipais localizadas no entorno das areninhas. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 10h30, ou de 13h30 às 16h30, em espaços modulares disponibilizados pela SME. O projeto conta, ainda, com a parceria da Secretaria do Esporte e Lazer.

"A gente já está encaminhando o edital para licitação, e a ideia é que em abril a gente já inicie as primeiras unidades", explica a secretária. "Em 2020, inicialmente, serão 10 locais, e até o final do ano serão 20. Já em 2021 serão 30 pontos, então é um programa que contempla 50 escolas areninhas, proporcionando o atendimento de 16 mil jovens e abrangendo também a nossa meta de tempo integral, que é atingir 50% até 2020".

As areninhas incluídas na primeira etapa do projeto serão: Itaoca, Granja Portugal, Bonsucesso, Parque Dois Irmãos, Lagoa da Zeza, Valdir Bezerra, São Miguel, Murilão, Curió e Alto Alegre.

Desenvolvimento

Para Paulo Victor Farias, 12, o turno normal que frequenta na Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, de 7h às 11h, poderia ser complementado. Com o reforço de aprendizagem, ele estaria alguns passos mais próximo do sonho de se tornar médico veterinário e, com o tempo na areninha, poderia "desocupar um pouco a mente".

"Depois da aula, eu fico brincando em casa, porque às vezes não tem nada pra fazer. A as aulas de tempo integral seriam muito boas, porque desenvolvem a mentalidade", revela. "Eu queria estudar assim, porque eu podia estar aprendendo mais, e me divertindo também".

Durante a solenidade de lançamento do projeto, na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro, o prefeito Roberto Cláudio defendeu que o tempo integral cumpre um "duplo papel" para "a faixa etária mais vulnerável do Ensino Fundamental": o educacional e o social, de proteger os jovens dos riscos das ruas. Hoje, Fortaleza tem 41,5% de cobertura em tempo integral.