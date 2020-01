Projeto amplia renda e solidariedade entre mulheres no Bom Jardim

Unir o útil ao muito agradável. Outro clichê não resumiria melhor o que acontece três vezes por semana no primeiro andar da Rua Oscar Araripe, 1030, onde funcionam o Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim e as engrenagens potentes de, pelo menos, 20 pares de mãos femininas que compõem o projeto Colcha de Retalhos. Por meio da profissionalização, mulheres que cresceram atadas pelas raízes da periferia fortaleceram dois pilares para uma vida repleta de sentidos: a fonte de renda e os laços afetivos.

O projeto, parceria entre Prefeitura de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará (UFC) e Conselho Regional de Administração (CRA), visa oferecer, por meio de um ateliê de moda, estrutura e ferramentas para que mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Grande Bom Jardim produzam peças de vestuário, decoração e acessórios com tecidos reciclados - experiência que ressignificou a relação ruim de Jucicleide Antônia da Silva, 42, com a moda.

"Houve um ano em que fui comprar uma roupa de Natal e nada cabia em mim, nada me fazia sentir bem. Saí da loja chorando, fui direto pra farmácia e saí de lá com sacolas de remédios pra emagrecer. Tenho no meu coração o desejo de trabalhar com roupas não 'plus size', porque não concordo com esse conceito. Meu foco é fazer roupas que as mulheres vistam, sintam-se bem e comprem a preços justos. Aqui, então, é o meu primeiro passo. Quero trabalhar pra mulheres como eu, que querem se sentir bonitas e se aceitam como são", empodera-se Cleide, como é chamada pelas colegas de ateliê.

Sonho

Administradora por formação e sem emprego fixo, Cleide assistia ao objetivo se distanciar, dia a dia, já que "não poderia pagar um curso de modelagem". Hoje, tem "amigas que ensinam um passo aqui, outro ali" - e, além disso, "um conhecimento mais técnico". "Dentro de casa, sozinha, chegam momentos em que você desacredita do sonho. E aqui é uma dando a mão à outra, acreditando, fortalecendo com palavras e atitudes. Tem sido muito enriquecedor dividir o tempo com essas mulheres guerreiras, que têm grandes histórias de vida. Isso se reflete na nossa produção e na vida: aprender a dividir, ter mais sororidade com cada uma de nós", ensina a estudante de modelagem.

Os produtos de mulheres e para mulheres, então, serão a possibilidade de enxergar uma moda menos ditadora de padrões, e mais pregadora da união feminina. "Isso de fazer roupa pra um novo conceito de mulheres é o meu sonho. Quero ter uma loja em que haja um pequeno ateliê, que a mulher entre com a certeza de que vai sair com o que ela deseja. E que se não tiver, eu possa fazer pra ela. É mais do que um trabalho: quero uma carreira com direcionamento pra ajudar o próximo. Que essas mulheres façam parte da minha vida", reforça Cleide.

A mesma potência, que alimenta a nossa esperança de uma sociedade menos desigual em termos de gênero, é encontrada no sorriso fácil e no olhar verde-profundo de Mírian Santana, que costura há 38 dos 52 anos de idade. De lá para cá, já passeou entre muitos negócios frustrados, desde a costura de confecções até roupas íntimas - para encontrar agora, no Colcha de Retalhos, uma perspectiva sólida de viver da própria arte.

"A gente chega a um estágio da vida em que sente necessidades que não sabe responder quais são. Quando vi que teria um diploma de modelista - porque eu já modelo, corto, mas aprendi sozinha, não tenho técnica -, foi maravilhoso. Vi que era meu propósito. Me ver valorizada, reconhecida, ver que posso ajudar e fazer diferença na vida de alguém. E é isso o que estamos fazendo", sentencia Mírian, moradora do Grande Bom Jardim há cerca de três décadas.

A costureira chegou ao projeto ainda em julho deste ano, quando participou das primeiras reuniões, e desde então tem sido inspirada e também inspirado a participantes de todas as idades que ocupam as mesas e máquinas de costura do espaço.

Habilidades

Além da parceria que as mulheres estabelecem entre si, a potência das mãos que tecem histórias e laços transcende as paredes do ateliê, transformando a economia e as perspectivas dos moradores de um dos bairros mais pobres de Fortaleza, com um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da Regional V (que a partir da nova divisão territorial da cidade, regulamentada em 2020, integrará a Regional 12.

"Nós, mulheres, vamos ficar mais unidas, ter objetivos em comum, ajudar na renda de casa - muitas sustentam a casa sozinhas", projeta Mírian, apontando para a realidade de Nina Ádila, 29, cujos quatro filhos são criados por ela. Antes de ingressar no projeto, Nina "era só dona de casa mesmo", e guardava nas capas de caderno dos filhos e nos enfeites de aniversários a habilidade ímpar para desenhar. Hoje, quando a criatividade a invade, lápis e papel coreografam croquis de vestidos, saias e blusas que um dia sonha em materializar em passarelas e lojas.

"Sempre tive curiosidade na costura, mas nunca soube costurar. Foi quando surgiu a oportunidade do curso. Agora, o que mais gosto é de desenhar. Estou me descobrindo e descobrindo coisas que nem sabia que era capaz de fazer. É também um meio de a gente criar o próprio negócio, ser empreendedora. Ter meu ateliê sempre foi um sonho", diz Nina, uma das mais jovens e talentosas da turma.

Para Mosiah Torgan, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o projeto vai além da profissionalização. "A ideia é beneficiar mulheres que não tinham oportunidade ou não sabiam uma profissão, ensiná-las a fazer confecções utilizando retalhos que seriam descartados, para produzir peças e gerar economia. O projeto inclui quem não estava no mercado de trabalho, com possibilidades reais de fazer acordos com lojas, fornecer produtos. É sobre inclusão, profissionalização, empreendedorismo e oportunidade".

Iniciativa que visa à profissionalização e independência financeira de mulheres no Grande Bom Jardim, em Fortaleza, tem ido além e fortalecido laços e solidariedade entre elas.

Extensão

O convívio diário das participantes do Colcha de Retalhos é cruzado também por estudantes do curso de Design-Moda da Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio de um projeto de extensão ministrado pela professora Eveline Azevedo. A grade é composta por aulas teóricas e práticas em empreendedorismo, desenvolvimento de produtos, modelagem e outros tópicos.

Internacional

Em 2020, o projeto participa da VII Feira Internacional de Sustentabilidade, em Angola, no sul da África, onde os produtos-frutos das mãos de mulheres do Bom Jardim serão apresentados.