Programa reúne pesquisadores da Unifor e parceiros internacionais

Parte da produção científica produzida no Estado será apresentada no próximo dia 7 de agosto, às 19h, no Teatro Celina Queiroz, dentro da programação do "I Ciência e Inovação: Nossas Conexões com o Mundo". O evento vai reunir cinco pesquisadores de universidades internacionais que desenvolvem pesquisas em parceria com professores da Universidade de Fortaleza (Unifor), dentro do Programa Global Research Fellowship. A iniciativa contará com palestras no estilo TED Talks, ministradas por cada um dos cientistas sobre seus temas de trabalho: biotecnologia, ciências médicas, saúde coletiva, administração e computação. As palestras são gratuitas e os interessados podem se inscrever na área de Pesquisa e Inovação, no site da Unifor.

Os pesquisadores convidados para a primeira edição do "Ciência e Inovação" são Mike Peng, especialista em estratégias empresariais; Virgílio Almeida, com trabalhos sobre internet e sociedade; Amir Sheiki, especialista em biomateriais; Barry Seslle, com pesquisas sobre dor orofacial; e Pamela Surkan, analisando como os determinantes sociais influenciam na saúde.

O evento visa apresentar ao público cearense as pesquisas desenvolvidas dentro do programa Global Research Fellowship, lançado pela Unifor em 2018. O objetivo do programa é expandir o alcance global da instituição através do intercâmbio internacional de conhecimentos. Para isso, pesquisadores renomados e atuantes no exterior foram convidados para compor um grupo privilegiado de "fellows" (parceiros) a fim de desenvolver pesquisas em parceria com pesquisadores da Unifor.

Vasco Furtado, diretor de Pesquisa e Inovação na Unifor, destaca que o evento, além de fortalecer a cooperação entre os pesquisadores da Unifor com aqueles vindos do exterior, é instrumento essencial de divulgação científica para a sociedade.

Avanço

"A vinda dos pesquisadores fellows para Fortaleza é mais uma etapa do avanço do nosso programa de internacionalização. Nossos parceiros conhecerão a Unifor e terão oportunidade de potencializar a troca de conhecimento. Sobretudo, o 'Ciência e Inovação' permite que as pesquisas desenvolvidas sejam divulgadas não só para o meio acadêmico, mas também para a sociedade", afirma o diretor de Pesquisa e Inovação.

Pesquisas

Um dos trabalhos elaborados dentro do Global Research Fellowship é o desenvolvimento de um novo medicamento para tratar dores orofaciais. De acordo com a professora Adriana Rolim, coordenadora do mestrado em Ciências Médicas da Unifor e uma das pesquisadoras do grupo, as dores orofaciais acometem uma grande parte da população ocidental - cerca de 86% - e ocorrem, principalmente, entre indivíduos de 13 a 35 anos, com prevalência quatro vezes maior em mulheres. Entre os transtornos oriundos das dores orofaciais estão desordens temporomandibulares (DTMs), cefaleias, nevralgias, odontalgias e dor idiopática.

Segundo ela, a pesquisa que está sendo desenvolvida em parceria com o professor Barry Sessle, da Universidade de Toronto, já está em fase de testes. "O ácido oleanólico é uma substância presente em muitos vegetais, como nas folhas da oliveira (Olea europaea) e os resultados obtidos com essa substância foram bastante promissores, tornando-a um potencial novo analgésico", explica Adriana Rolim.