Programa Mais Nutrição beneficiará 10 mil crianças e adolescentes 

Após um processo de cadastramento, 91 entidades que atendem jovens no Ceará receberão entregas de alimentos através do Programa Mais Nutrição, inaugurado na terça-feira (25) em Maracanaú. Na fase inicial da ação, em 30 dias, serão 10.368 crianças e adolescentes beneficiados em 20 instituições definidas, por atenderem a estrutura mínima para o condicionamento e manipulação dos alimentos.

Os produtos fornecidos serão doados por permissionários da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) e outras empresas. Antes de seguirem para as instituições, os alimentos serão desidratados e transformados em sopas e polpas de frutas. O processo será conduzido dentro de uma fábrica recém-inaugurada, situada na própria Ceasa.

Os três primeiros municípios contemplados pelo programa serão Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. O terceiro, na Região Metropolitana, abriga o Projeto Viver, uma das entidades cadastradas. “Nós trabalhamos com 50 crianças em aulas de balé, taekwondo, esses tipos de esportes. Também damos aulas de reforço. Crianças de 14 anos de idade que chegaram no nosso projeto e não sabiam ler, hoje conseguem”, explica Lucélia Moreira, presidente da entidade.

Refeição

Segundo ela, os jovens chegam à instituição às 8h e saem 10h30, recebendo um lanche neste intervalo. Para alguns, esta é a única refeição feita no dia. “À tarde, funcionamos de 14h às 16h30. Tem criança que chega 12h porque já vem pensando no almoço. O Programa Mais Nutrição vai ajudar muito, vai ser uma refeição balanceada, com nutrientes”.

O cadastro do Projeto Viver no programa foi feito em fevereiro. “Com a chegada dos alimentos, com certeza vão vir mais crianças. Já estamos aumentando a estrutura, fazendo a construção de mais três salas para poder receber as crianças”, conta Lucélia.

O Mais Nutrição faz parte do Programa Mais Infância Ceará, e tem como objetivos o combate ao desperdício de alimentos, o enfrentamento à fome e a alimentação saudável. Para a infraestrutura e equipamentos da fábrica, foram destinados mais de R$ 1 milhão e 500 mil, de acordo com o governador Camilo Santana.

“Quando estiver com toda a sua capacidade operacional, o projeto vai atender 4 mil refeições por dia, 120 mil refeições por mês só para crianças e adolescentes. A ideia é que possa ampliar para todo o Estado. Essa é uma ação pioneira no Nordeste, vem de uma experiência realizada em Minas Gerais”, diz.

O governador anunciou, ainda, uma reforma na Ceasa. “Havia uma demanda por melhorias na infraestrutura, para incrementar o atendimento com banheiros, parte elétrica, hidráulica. Aproveitamos o dia para autorizar esses quase R$ 1 milhão e 400 mil para essa reforma”, informa.