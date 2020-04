Processo seletivo de Medicina da Unifor usará notas do Enem

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, aceitará, pela primeira vez, a nota das últimas edições do Enem no ingresso de novos alunos do curso de Medicina. As inscrições para o processo seletivo 2020.2 iniciam em maio, pelo site da Unifor. Com base nos candidatos inscritos em Medicina, a Universidade de Fortaleza fará consulta ao banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e classificará as melhores pontuações para o número de vagas disponível.

A nota do Enem também continuará sendo aplicada aos candidatos dos demais cursos de graduação ofertados pela Universidade de Fortaleza. Mas neste caso, será adotado o ponto de corte mínimo do Enem para cada curso, especificamente. A seleção acontecerá pelo atingimento do ponto de corte até a conclusão do total de vagas disponível. À medida que os candidatos se inscreverem e atingirem a nota de corte, já estarão aptos a fazer matrícula na Unifor.

"O objetivo é a realização de um processo seletivo transparente, mas também com rigor e qualidade. Que seja inclusivo e, principalmente nesse momento de pandemia, seja seguro tanto para os candidatos como para a comunidade interna da Universidade de Fortaleza. Isso tem também um componente de acessibilidade, pois as pessoas não vão precisar se deslocar para o campus", destaca o professor Henrique Sá, vice-reitor de Graduação da Universidade de Fortaleza.

Diferenciais na Medicina

Avaliado com nota máxima (5) pelo MEC, o curso de Medicina da Unifor, da Fundação Edson Queiroz, conta com estrutura moderna de laboratórios, bibliotecas físicas e virtuais, centros de saúde, recursos de tecnologia da informação, aliada a um corpo docente com formação acadêmica e experiência clínica. A grade curricular integra os eixos humanístico profissional, técnico-científico e comunitário-assistencial, a partir da metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas. Dessa forma, instrumentaliza os alunos com os conhecimentos, habilidades e atitudes que o médico do século 21 deve possuir.

NAMI

Na Unifor, Universidade de Fortaleza mantida pela Fundação Edson Queiroz, os estudantes de Medicina têm inserção precoce nos campos de prática e interação ensino-serviço-comunidade, atuando em ações de responsabilidade social que mostram o compromisso da universidade com a população. O Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) é o espaço de estágio para os alunos de Medicina e dos demais cursos do Centro de Ciências da Saúde e do curso de Psicologia, possibilitando, sob a supervisão dos professores, experiências práticas e trabalhos em equipe. O NAMI é referência em toda a região por oferecer atendimento médico de excelência.