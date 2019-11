Primeiro dia de Festival Fartura atrai fortalezenses e gera expectativa para organização

O primeiro dia do Festival Fartura, evento gastronômico que reúne chefs de todo o Brasil para celebrar a culinária do país, chega ao primeiro dia neste sábado (23). Montado na Praça das Flores, no Bairro Aldeota, a festividade começou ao meio-dia e tem previsão para acabar às 22 horas.

A empresária Juliana Duarte e a bancária Marina Duarte foram conhecer o festival pela primeira vez acompanhadas de amigos. Juliana foi convidada para conhecer o evento por Marina, que soube dele por meio das redes sociais e, para aproveitar a folga de sábado, ambas, primas, decidiram ir.

“Tem música ao vivo, mas a gente veio mais pela comida, mesmo”, admite. Para Juliana, as opções são um desafio na hora de comer. “É muita coisa pra escolher! A gente só foi no estande do Brasa & Lenha até agora, vamos procurar mais um pouco. Queremos de tudo”, brinca a empresária.

O coordenador de produção da Plataforma Fartura, responsável pelo festival, Guilherme Sânzio, de 39 anos, relatou o que o evento evoluiu com o tempo. “Foi uma evolução pautada pelo desenvolvimento da gastronomia nacional. A cultura e a brasilidade foi nos moldando. O que era alta gastronomia, passou a ser comida de raiz e, agora, é uma comida afetiva. Objetivamos entender a história da culinária, que vem mudando e também ouvir o público e os seus interesses, que também são novos.”

Após saber pelo jornal que o evento chegaria em Fortaleza neste fim de semana, o pediatra Levi Alves, de 29, que já conhecia o festival, foi prestigiar o evento. “É a primeira vez vindo pra cá, e está sendo ótimo. Provei uma casquinha de caranguejo que estava uma delícia”, revela.

O amigo Pedro Reis, 28, que acompanhou o pediatra, teve a primeira experiência com o Festival Fartura. “Já provei bruschetta, mas ainda quero escolher outras coisas. A comida do Mar de Rosas está muito boa! Eu recomendaria”, afirma o engenheiro ambiental.

Em relação a produção do evento, Guilherme Sânzio pauta a importância dos incentivos culturais e lugares no País que viabilizem a realização do evento. “Estar em praça pública em qualquer lugar do país não é simples , existe um grande debate sobre o uso do espaço público, da comercialização do espaço público. Vir para cá foi arriscado para saber o que aguardávamos”, alegou.

A experiência do Festival na capital cearense, para o coordenador, não poderia ser melhor: “Está sendo maravilhosa. Esperamos atender as expectativas do público e dos chefes.”

O Festival Fartura estará em Fortaleza até amanhã (24). Neste domingo, o evento será iniciado às 12h e encerrado às 20h. A entrada é gratuita.