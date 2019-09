Primavera chega a Fortaleza e colore as ruas da Capital

No trânsito agitado da Avenida Domingos Olímpio, um motorista tem seu olhar cativado pelo ipê no canteiro da avenida que desabrochou as primeiras flores. Os pontos amarelos anunciam a nova época do ano: primavera. "É muito lindo, se o ano fosse todo assim", comenta o homem antes do sinal abrir e ele seguir rumo.

A nova estação surge discretamente na cidade nesta segunda-feira (23). Aos poucos, as ruas acinzentadas ganham mais cores. Ipês, acácias, jacarandás, ixoras e bouganviles começam a desabrochar. A aposentada Socorro Marques, 73, quase deixou passar a beleza do ipê amarelo da avenida, mas quando o viu, o encanto foi imediato. "Agora que estou vendo. Está lindo. Fico até mais feliz. Quanto mais flores, melhor", declara.

A primavera no Ceará, embora colorida, pode passar despercebida pelos cearenses. Em regiões próximas à linha do Equador, as quatro estações não são tão percebidas, explica o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Raul Fritz. "Não é tão notório por não ter um inverno rigoroso antes, não sentimos a mudança de temperatura. É uma variação sensível, mas o clima fica mais agradável", afirmou.

Uma outra característica apontada pelo meteorologista é a intensidade dos ventos nessa época do ano. "Apesar das temperaturas altas, os ventos mais fortes amenizam e deixam o clima mais ameno, principalmente próximo ao litoral", disse. Os ventos irão diminuir até o fim de dezembro, quando começa o verão no hemisfério sul.

A paulista Tamires Ferro, 32, aproveita o período para passear e bater fotos no Parque do Cocó.

"Gosto muito quando está na primavera em Fortaleza, fica mais harmônico. Tem muito mais verde, mais flores. Quanto mais flores melhor, fica mais fresco", disse. Além do clima com ventos mais fortes, o cenário é a melhor parte da época para a fotógrafa, "as cores são perfeitas", completa Tamires.

Quem também sempre nota a primavera sutil na cidade é a estudante de psicologia Mariana Sales, 21. "A diferença nas árvores dos canteiros da avenida é clara. São muito sutis, mas já dão mais cor e vida", afirma. Mariana é apaixonada pela estação. Durante esse período, ela conta se sentir mais motivada a andar mais pelas ruas e a praticar exercícios físicos ao ar livre. "Assim como as flores, também me sinto desabrochar durante essa época do ano, me sinto mais acolhida e feliz", ressalta.

A primavera é a estação de transição entre o inverno e o verão. No Ceará, as mudanças não são tão percebidas por ser uma região próxima à linha do Equador. O período de setembro a dezembro é de poucas chuvas.