Peça teatral é ação de educação de trânsito em campanha do SVM

O cotidiano do trânsito de Fortaleza é repleto de ações corretas e erradas. Motorista que fica em cima da faixa de pedestres, ciclista que anda na contramão e até veículos ultrapassando o semáforo vermelho são alguns registros de infrações. Neste mês, o Sistema Verdes Mares (SVM) realiza diversas ações educativas com o intuito de conscientizar a população sobre as regras de trânsito. Na manhã de ontem, um dos corredores mais movimentados do bairro Aldeota virou palco para atores cearenses da campanha educacional "Amigos do Trânsito".

O cruzamento das avenidas Santos Dumont com Desembargador Moreira recebeu quatro atores em encenações positivas de trânsito. Ajudar um idoso a atravessar a via e atravessar para o outro lado de uma avenida pela faixa de pedestres foram algumas das situações vivenciadas. Para os transeuntes, a cena que mais chamou atenção foi um acidente entre dois pedestres que estavam usando celular.

Haroldo Serra, diretor de teatro responsável pelas encenações, idealizou cenas mais comuns ao cotidiano das vias urbanas. "Pensamos em três casos de mau comportamento no trânsito para mostrar o que seria o correto. Queremos que os condutores, ciclistas e pedestres se coloquem na posição do outro. O teatro é uma ferramenta importante. De forma lúdica, conseguimos levar um maior impacto por meio da atuação".

O ator Niiw Teixeira, intérprete das esquetes encenadas no cruzamento, conta que já havia feito algumas ações semelhantes, mas voltadas para crianças. "Agora, com adultos, as ações são mais direitas. Na rua, as pessoas podem entender de uma forma mais forte. O mais difícil é que nem todo mundo entra na onda da intervenção. O teatro sempre serviu como forma de protesto. Hoje, estamos levando educação. A ideia é que a população possa se conscientizar. Se eu cuidar de mim, eu posso cuidar de você".

Quem passou pela Aldeota, se deparou com a surpresa da peça no meio da rua. O ciclista Pedro Alves, 59, vende lanche diariamente no cruzamento das avenidas Santos Dumont com Desembargador Moreira. Ele conta que já sofreu três acidentes de trânsito. No último, um motociclista bateu no pneu traseiro da bicicleta e ele caiu. "O nosso espaço é pequeno. A gente que circula de bicicleta acaba sofrendo mais", analisa o comerciante.

Iniciativa

Durante a semana, outras atividades foram realizadas no Centro de Fortaleza. A Praça do Ferreira recebeu uma cidade em lego com instruções de bom tráfego, cinema e peças teatrais. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE), além da Guarda Municipal de Fortaleza, participaram das intervenções de educação. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito.

O SVM ainda realizou adesivagem de veículos com o nome da campanha.