Para erguer novos pilares

Era fim de tarde. Cheguei no entorno do Edifício Andrea ontem, pela segunda vez no dia, entre uma e outra 'Ave Maria' de alguns voluntários de fé, que se postaram de frente aos escombros aos sussurros de oração. Foi bem perto dali que os pilares do prédio se romperam, levando vidas, memórias, histórias. Levando certezas.

Agora, a todo momento, as pessoas tentam manter-se fortes e muitas têm atuado como verdadeiros pilares a quem perdeu entes, lares, amigos, vizinhos. Pilares também para manter os resgates no tempo programado pelos bombeiros: 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um cenário de silêncios que gritam a todo tempo, há esperança. Aquela sensação de que "é preciso mais que nunca prosseguir", como dizia Gonzaguinha.

É uma verdadeira fortaleza entre algumas vias do bairro Dionísio Torres, no entorno das ruas Tomás Aciolly e Tibúrcio Cavalcante. Correntes de gente que são verdadeiros sustentos, tentam a todo instante manter-se firmes. Investidas mútuas de manterem-se uns aos outros de pé. O apoio chega de todos os lados, funciona como gatilho e se espalha, misturando iniciativas, doações; orações, meditações que transmitem boas energias, apoio emocional, psicológico. Silêncio! Para ouvir possíveis ruídos de socorro.

Os socorros vêm dos tantos quarteirões que rodeiam o que ainda sobrou do Edifício Andrea. E muito restou. Os lutos, as perdas, as esperas se misturam. Se confundem. Novo silêncio. Lágrimas banham um rosto, quieto, atrás das grades que separam curiosos, imprensa, vizinhos do local do desastre, dos pilares rompidos. Um cenário de olhares distantes, ora para avistar porque correm alguns voluntários em direção à montanha de escombros. Ora para, possivelmente, abstrair das lembranças, do que já é certeza. Mais choro recatado.

O tempo passa, naquele momento, quando o sol já baixava, depois das 17h40, mais de 30 horas de trabalho sobre os escombros já havia se passado. A terceira morte confirmada. Lamento. Uma dor coletiva. Mas o tom de esperança também vira pilar. É impossível estar ali e não silenciar. A gente sente, imagina. Há preces de todos os lados. Nem todas são de orações. As pessoas continuam chegando. Sacos transparentes. Primeiro com muitos pães. Pouco depois, com alguns lençóis, muito brancos.

Poucas palavras

Um quarteirão inteiro isolado, marcado pelo entra e sai de gente, de carro, de câmeras, microfones, bandejas de comida. Afeto. Muita gente. Poucas palavras. Tantos silêncios. A gente vai e volta e os pilares continuam: doações água, material de higiene. De rezas, preces constantes, sussurradas. Um aplauso perdido. Voluntários. Tem católico, tem protestante. Gente. Muitos baldes de concreto retirado. Esperança de que o vaivém vai nos levar a novas vidas.

Enquanto a luz do dia baixava, nuvens de poeira dos escombros subiam, se confundiam no céu com o entardecer, caía junto ao silêncio e os copos de água levados e trazidos. Testemunhas que ali vararam a madrugadae ainda não tivessem muito a dizer, contrastavam em sua fala ao relatar o "cenário de guerra" e os afagos cedidos a quem contava o tempo diante da espera, que já rompia o segundo dia da tragédia que

Das duas vezes que estive no entorno do Edifício Andreas, ontem, em ambas deparei-me com um grupo de voluntários enfileirados. A primeira turma seguia em direção aos escombros, com grandes baldes, onde colocariam os incontáveis quilos de concreto que retiram do prédio na tentativa de encontrar vidas. Mais um exemplo de pilares, que se movem, a todo estante para dar segurança. Desafio. Nada ali é certeza.

A luz natural baixava e logo mais daria lugar às lâmpadas para o sustento da iluminação diante da escuridão dos escombros daquele tano tanto de história que ainda resta do Edifício Andrea.