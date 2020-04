Órgãos de trânsito mudam estratégia em feriado prolongado

O tradicional feriado da Semana Santa, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo, terá novo delineamento estratégico nas rodovias do Ceará com as regras impostas pela pandemia do novo coronavírus. Com a mudança, órgãos de monitoramento do trânsito voltarão as ações para o cumprimento do decreto estadual que suspendeu serviços não essenciais nos 184 municípios.

A operação de combate ao transporte irregular intermunicipal, temporariamente proibido para evitar a disseminação do coronavírus, será reforçada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da PMCE. Em todo o território cearense, existem 27 Postos Fixos de Fiscalização (PFF), sendo 10 localizados em municípios que fazem divisas com outros estados, a exemplo de Aracati, Crato e Limoeiro do Norte.

Os motoristas que passarem pelos PFFs devem ser parados e conduzidos a delegacias. "O infrator deverá responder ao artigo 268 do Código Penal Brasileiro (CPB) por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa", antecipa o BPRE. A pena prevê detenção de um mês a um ano e multa com possibilidade de o veículo ser apreendido.

Efetivo

Junto com o BPRE, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) disponibilizou um efetivo de 952 agentes, 65 viaturas e 75 etilômetros. Porém, devido à Covid-19, a Operação Semana Santa terá caráter especial. Dessa forma, haverá monitoramento nas praias com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a reclusão social. Já os testes de alcoolemia com o 'bafômetro' serão feitos apenas em condutores que apresentem sinais explícitos de embriaguez.

"Os agentes do Detran-CE estão auxiliando as forças de segurança na manutenção do isolamento social, tanto nos municípios como em bairros de Fortaleza, conscientizando as pessoas sobre a importância de ficarem em casa e para dispersarem as aglomerações", informou o órgão, em nota.

Embora tenha constatado menor fluxo de carros e motos nas vias em virtude do isolamento social, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que a situação não vai restringir os trabalhos de fiscalização. As BRs 116, 222 e 020 acumulam a maior concentração de transportes, mas o monitoramento se estenderá por todo o Estado orientando condutores sobre medidas preventivas ao vírus.

"Na linha de frente, policiais rodoviários federais também reforçarão a ideia da campanha de conscientização lançada pela instituição essa semana: 'Se puder, fique em casa', mas se tiver que sair, respeite as leis de trânsito", explica o inspetor da PRF, Flávio Maia.

Cuidado

Segundo o infectologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto da Justa, o deslocamento em feriados prolongados vai na contramão dos esforços de saúde pública para conter a doença. A preocupação maior, ele aponta, é de pessoas que estão em Fortaleza, epicentro da epidemia no Estado, viajarem para cidades distantes. "Nós temos um grande número de pessoas infectadas sem expressar sintomas, mas que transmitem o vírus. Se sai da Capital, onde há circulação intensa da doença, leva para populações menos adensadas, como pequenos centros urbanos no interior, na serra ou no litoral, o que seria uma catástrofe", alerta.

A empresária Anelizia Cassan viajaria para Guaramiranga com a família e um grupo de amigos. O passeio foi planejado ainda no mês janeiro quando alugaram um casa na serra onde ficariam por quatro dias. Contudo, ela e os vizinhos decidiram, de forma unânime, cancelar a programação "para não arriscar a vida de ninguém", mesmo com parte do aluguel já quitada.