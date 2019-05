Órgãos de trânsito do Ceará e SVM unem-se pela segurança viária

Atravessar a rua na faixa de pedestre, respeitar o espaço do ciclista e não dirigir alcoolizado. Pedestres e motoristas precisam ser lembrados diariamente sobre o que é certo e errado no trânsito. Com o objetivo de levar segurança viária, órgãos cearenses que atuam na área realizam diversas ações educativas no mês de maio. Na manhã de ontem, a Praça do Ferreira recebeu uma cidade em lego com instruções de bom tráfego, cinema e peças teatrais. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE), além da Guarda Municipal de Fortaleza, participaram das intervenções.

Durante a ação no Centro de Fortaleza, os participantes se perguntavam: "Por que o mês de maio como o do trânsito?". Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o período se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. O Sistema Verdes Mares (SVM) participou da iniciativa com adesivagem da campanha "Eu sou amigo do trânsito". Hoje (17), o SVM realiza ação teatral alusiva à campanha "Amigos do Trânsito" no cruzamento das Avenidas Desembargador Moreira e Santos Dumont. As intervenções simularão situações de rotina do trânsito.

Jocélio Sales, 32, morador do Antônio Bezerra, acompanhou a ação na Praça do Ferreira. Na cidade de lego montada pelo Detran-CE, ele viu o que poderia ser evitado em três acidentes de moto que ele sofreu. "Diferentemente do interior, aqui se usa capacete. O último acidente que sofri foi na Barra do Ceará. Estava parado e um carro acabou batendo na traseira da moto durante uma passagem que fiz entre os carros".

Índices

Igor Ponte, superintendente do Detran-CE, comentou que campanhas de conscientização reduzem os índices de infração. "Em razão do Maio Amarelo, as instituições se unem por meio do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A conscientização não deve ser voltada só para o infrator, pois os problemas atingem todos. Por exemplo, em caso de uma ultrapassagem irregular, é possível ferir pessoas que estão apenas passando ali", explica o gestor. De acordo com Igor Ponte, o Detran-CE registrou queda de 38% de acidentes de trânsito, no ano passado, só nas rodovias estaduais, por meio de campanhas.

Em Fortaleza, os números são alarmantes quanto aos acidentes com motociclistas. Conforme o inspetor da Guarda Municipal Alailson Silva, responsável pelas ações do Maio Amarelo no Município, 80% dos registros na capital cearense envolvem motoqueiros e pedestres.

"Estamos tendo uma epidemia de acidentes no País. Em média, no Brasil, morrem 40 mil pessoas no trânsito por não respeitar as leis. Leitos de hospitais deveriam ser ocupados por pessoas doentes e não acidentadas. Tudo isso gera prejuízos para a população".

O impacto das infrações também é visível nos custos dos hospitais do Estado, segundo Rubens Cezar Parente Nogueira, assessor da Gerência de Fiscalização de Convênios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). "A maior interferência hoje dos acidentes de trânsito é o gasto excessivo com insumos na rede hospitalar por falta de uma política de educação ativa. Se eu tenho isso, consigo diminuir infrações e os impactos na saúde pública. Existem pessoas inabilitadas e veículos que não eram mais para circular em vias. Se eu tiver órgãos fiscalizando e a consciência do povo, tudo pode mudar. Respeito às leis não é só responsabilidade do poder público, mas de todos".