Voluntários doam 100 cestas básicas para pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza

Em tempos de quarentena, cada ação pode fazer diferença na vida de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Neste domingo (12), o Grupo Amor, conhecido por realizar ações de apoio à pessoas em situação de rua, distribuiu 100 cestas básicas, juntamente com máscaras, pães, materiais de higiene e sabão em barra, no Centro da cidade. Ao todo, mais de 500 cestas básicas já foram arrecadadas, e o grupo se organiza para planejar a entrega das outras 400.



Para a recicladora Silvia Maria Soares, a ação fez toda a diferença – desempregada e com o trabalho informal afetado pelo fechamento do comércio, Silvia agradeceu pela contribuição dos voluntários. “Graças a Deus, com essas ajudas a gente vai vencendo”, comemora.



Carlos Antônio, servente da construção civil, vive de aluguel social e estava tentando encontrar maneiras de contornar a sua realidade. “Fiz uns cursos, abracei essa saída”, compartilha. Com a pandemia de Covid-19, no entanto, os esforços foram interrompidos. “Piorou tudo, então a gente tem que se prevenir. Já andei ganhando itens de higiene, e faz diferença”.



Segundo a voluntária Larissa Santana, do Grupo Amor, realizar doações é uma maneira de tentar contribuir com pessoas que já eram vulneráveis antes da pandemia, e agora percebem a situação se agravando. “Hoje, especificamente, as 100 cestas básicas são para pessoas que são cadastradas na Prefeitura e que receberam aluguel social”, explica.



Doação



O Grupo Amor, atuante na cidade, reúne mais de 140 voluntários que buscam dar apoio e assistência às pessoas em situação de rua. A comunicação e o planejamento são realizados através das redes sociais e as ações ocorrem em distintos pontos da Capital, buscando combater a fome.



Para contribuir, é possível entrar em contato com o grupo através do Instagram (@grupo_amor) e do Facebook (@ProjetoGRUPOAMOR).