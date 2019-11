Viver Mais promove saúde e bem-estar para o público, na manhã deste domingo (10)

Realizado neste domingo (10), a 2ª edição do Viver Mais, evento do Diário do Nordeste através do projeto Vida Saudável, reuniu público na Praia de Iracema para uma manhã de muitas atividades para a promoção da saúde e do bem-estar.

Oficinas de bordado, pintura, vivência com o solo, além de aulas de capoeira e de dança foram algumas das ações realizadas. O público presente pôde ainda receber orientações sobre saúde auditiva, vocal e disfalgia, bem como sobre atividades físicas.

A aposentada Elizabeth Rocha, 61, foi conferir o Viver Mais e recebeu massagem, fez pinturas e aproveitou a aula de ritmos. "Estou achando maravilhoso, exercício é saúde, eu não paro, faço academia e zumba. Saúde é tudo", afirmou.

Alunos e professores da Universidade de Fortaleza realizaram auriculoterapia, ventosaterapia e técnicas de liberação miofascial Natinho Rodrigues

Acompanhada da turma de Zumba, a professora Erica Silva , 38, levou as alunas para o evento. "Essas realizações são importantes para trazer qualidade de vida para todo o público e família, e incentivam mais as pessoas a fazerem atividades físicas e combater o sedentarismo e as doenças".

No espaço Educação e Saúde, da Universidade de Fortaleza, alunos e professores da Instituição realizaram auriculoterapia, ventosaterapia e técnicas de liberação miofascial.

