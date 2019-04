Vítimas de enchentes em Fortaleza começam a receber auxílio financeiro

O repasse das indenizações às vítimas da cheia do Rio Cocó começou há duas semanas e até a próxima segunda-feira (29), o total de famílias beneficiadas com o auxílio financeiro deve passar de 400, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio.

“Até a gente depositar o dinheiro e a família receber, como tem a compensação bancária, isso leva em torno de cinco dias úteis, mas o processo já está acontecendo e vai continuar ao longo desses meses”, revelou RC na manhã desta sexta-feira (26), durante entrevista ao Sistema Verdes Mares.

A Defesa Civil havia registrado o cadastro de 2.900 famílias até o último dia 3 de abril. Contudo, o prefeito esclareceu que as famílias prejudicadas pelas chuvas entre os dias 21 a 24 de fevereiro, no Barroso, São Cristóvao e Jangurussu, podem ainda registrar as perdas, desde que atenda aos critérios.

“Não é qualquer chuva, não é qualquer enchente. Como é recurso público, tem que ter muito critério em utilizar, identificar famílias que tiveram casas cobertas pela água, houve uma perda de tudo, tiveram que ficar uma semana, 10 dias em abrigo da prefeitura ou em casa de família”, explica Roberto Cláudio.

Sancionada no dia 28 de março, a lei municipal 10.858 foi criada para garantir auxílio financeiro de até R$ 1 mil a famílias afetadas após a enchente provocada pelo transbordamento do Rio Cocó.