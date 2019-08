Viradão da Juventude leva mais de 300 atividades gratuitas para a Rede Cuca Fortaleza neste mês

Programação cultural voltada para o público jovem acontece nos equipamentos da Rede Cuca de Fortaleza neste mês de agosto, na 4ª edição do Viradão da Juventude. O evento oferece mais de 300 atividades gratuitas de cultura, esporte, música, dança e tecnologia em quase 120 horas de duração.

Organizado pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ) da Capital e a Rede Cuca, o evento é realizado em alusão ao Dia Internacional da Juventude, celebrado nesta próxima segunda-feira (12) e visa estimular a ocupação da Cidade e a integração entre comunidades.

O Cuca Mondubim foi o palco para a primeira etapa do Viradão, que ocorreu neste último fim de semana, entre os últimos dias 9 e 10 de agosto.

A população foi contemplada com de rodas de conversa, aulões e torneios de vôlei, natação e futsal, além de agenda de shows e teatro. Na sexta-feira (9), uma intervenção em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas foi realizada.

Foto: Kaio Machado/Prefeitura de Fortaleza

O evento segue pelos próximos dois fins de semana, sempre entre a sexta-feira e o sábado. Nos dias 16 e 17, será a vez do Cuca Barra e nos dias 23 e 24 de agosto o Cuca Jangurussu sedia a etapa final do viradão. De acordo com a Rede Cuca, a expectativa é receber 12 mil pessoas somando as três etapas.

Programação diversa

Com atrações locais e nacionais, o Viradão traz, além da programação cultural, atividades voltadas ao mercado de trabalho, à empregabilidade e ao empreendedorismo com feiras de economia criativa e entrevistas de emprego.

Serviço:

Viradão da Juventude 2019

16 e 17 de agosto - Cuca Barra

23 e 24 de agosto - Cuca Jangurussu

Horário: 8 horas da sexta-feira até as 23 horas de sábado

Onde: Rede Cuca Barra (Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)

Rede Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, S/N - Mondubim)

Entrada gratuita