“Vim pelo forró”: turistas e cearenses lotam clubes de Fortaleza no réveillon

É no “r” enrolado do sotaque que a paulista Jéssica Gimenez, 26, revela um dos principais motivos para passar o Réveillon em Fortaleza pela quarta vez: “é uma oportunidade para dançar forró”. A contagem regressiva para a chegada de 2020 foi feita no Colosso, no bairro Edson Queiroz, um dos clubes privados mais procurados ao fim do ano na Capital.

Por lá, as atrações que comandam a festa são os sertanejos Gusttavo Lima e Simone e Simaria, além do DJ Alok, que integrou também a programação do Réveillon do Aterro da Praia de Iracema.

Após receber 2017, 2018 e 2019 no Aterro, Jéssica escolheu inovar para a chegada de 2020 e ir “encontrar” Gusttavo Lima no Colosso – e garante que, apesar do investimento maior, vale a pena. “As passagens aéreas são sempre mais caras na alta temporada, mas fico na casa da minha mãe, que mora aqui, então é melhor. Venho passar o Natal e o Ano Novo, porque eu amo essa cidade”, declara-se.

Ritmos

Outro destino tradicional para o Réveillon na capital cearense é o Hotel Marina Park, no bairro Moura Brasil. A programação deste ano mescla ritmos como o sertanejo de Henrique e Juliano, o forró de Wesley Safadão, o pagode de Dilsinho e o axé de Bell Marques. É o ex-chicleteiro, aliás, que contou os dez últimos segundos de 2019 junto ao público.

Tatiana resolveu permanecer em Fortaleza para receber 2020 ao som de Bell Marques Foto: Fabiane de Paula

Seguindo os passos de Bell, a contadora e professora universitária Tatiana Sabóia escolheu o hotel para festejar o fim de 2019. “É o melhor réveillon de hotel do País. Já passei em muitos outros lugares, mas não tem igual. Por isso a cidade está cheia de turistas. Bell Marques e Safadão juntos foi o que mais me interessou. Já passei réveillon em Roma, Amsterdã, Rio de Janeiro, Brasília… Em Amsterdã, foi uma hora de queima de fogos. Foi diferente. Mas minha terra é a melhor”, anima-se.