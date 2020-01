Vídeo mostra parte do teto do aeroporto de Fortaleza sendo arrancada pelo vento

Foi registrado em vídeo o momento exato em que parte do teto do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, é arrancada pelo vento. As imagens foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (27). Aos quatro segundos do vídeo, o teto da estrutura do terminal parece ser "descascado" com o impacto da ventania. A partir de então, outras partes da estrutura são levadas durante o temporal.

As imagens foram registradas em uma das pistas do aeroporto, com aeronaves visíveis ao fundo. A estrutura foi danificada no último domingo (26), marcado por fortes chuvas e ventos, que chegaram a alcançar uma velocidade de 47 km/h, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em nota, a Fraport, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional Pinto Martins, informou que não houve feridos com a queda de parte do teto, nem impactos nos voos por conta da ventania. "A equipe de manutenção está tomando todas as ações necessárias para garantir a segurança", afirma.

As chuvas e ventos de ontem causaram transtornos pela cidade, com árvores caídas e queda de energia em alguns bairros da capital cearense.

O aumento repentino da velocidade dos ventos, considerado como rajadas, vem junto a um sistema meteorológico denominado linhas de instabilidade, de acordo com a Funceme. O processo traz chuvas mais fortes, pontuais e se forma próximo à costa, sobre o oceano.