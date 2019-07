Vídeo mostra flagrante de condutor deitando em moto em movimento; ato gera multa gravíssima, diz PRF

Um motociclista foi flagrado deitando na moto enquanto estava em movimento, na BR-222, na saída da Avenida Mister Hull, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato é considerado infração gravíssima, prevista no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode gerar multa de R$ 2.934,70.

A penalidade para o motociclista que comete tal infração é multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. “Sendo infração gravíssima, são 7 pontos no prontuário do condutor. A multa, multiplicada em dez vezes, soma-se, atualmente, em R$ 2.934,70”, informou a PRF.

Além disso, o motorista também pode responder a Termo Circunstanciado de Ocorrência, conforme artigo 34 do CTB, afirma a PRF. “Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia”, completa.

A pena para esses casos pode ser prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de R$ 300 a R$ 2.000.

A PRF solicita que flagrantes como esse sejam repassados à PRF pelo número de emergência 191.