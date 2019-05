Vídeo mostra batida de carro em farmácia, queda de fachada e duas pessoas saindo do veículo

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que uma caminhonete bate em uma farmácia e a laje do estabelecimento cai logo em seguida sobre o veículo. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), no cruzamento entre as avenidas Senador Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás, bairro Aldeota. Mais cedo, o dono da caminhonete negou que dirigia o carro, mas testemunha contradisse a versão.

No primeiro momento, é possível ver no canto direito do vídeo a caminhonete subindo a calçada e colidindo contra as grades de proteção das portas da farmárcia. Pelo menos duas pessoas conseguem sair rapidamente do carro. Logo em seguida, várias pessoas se aproximam para tentar ajudar as vítimas, mas a estrutura desaba sobre o automóvel. Assustadas, as pessoas correm, mas voltam para oferecer ajuda.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista trafegava pela contramão na na Avenida Senador Virgílio Távora, no sentido Interior/Praia. No cruzamento, ele acelerou o veículo, fez uma conversão brusca, passou sobre o canteiro central da via e jogou o carro contra a farmácia.

Em seguida, o condutor deu uma ré, cruzou novamente a via, derrubou a grade de um galpão desativado do outro lado, acelerou novamente e bateu pela segunda vez na estrutura do estabelecimento.

"Pra quem pensa que foi irresponsabilidade, pode até ter sido, mas não foi da minha parte, eu deixei a chave do carro para outro amigo", disse o proprietário do carro em depoimento à polícia.

Contudo, uma testemunha que não quis se identificar afirmou que viu o mesmo homem saindo da casa de show próximo ao local onde aconteceu o acidente. "Tem a casa de show perto, ele estava lá, saiu por volta de 4h50, pegou o carro e fez o que fez. Ele estava muito bêbado, morto de bêbado mesmo, embriagado mesmo", colocou.