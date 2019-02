Viatura do Corpo de Bombeiros cai em buraco após desviar de um alagamento na Avenida Perimetral

Uma viatura do Corpo de Bombeiros caiu em um buraco após desviar de um alagamento na Avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, por volta das 11h deste domingo (24). Segundo moradores, o veículo precisou subir no canteiro central após a avenida alagar, em decorrência da chuva das últimas 24 horas, e ficou presa num desnível que estava coberto pela água.

Um caminhão-guincho foi usado para tentar tirar a viatutra, mas a tentativa não teve êxito. O veículo dos Bombeiros só foi retirado do buraco após a ajuda de populares, que empurraram a viatura.

O momento em que o guincho tentava fazer a retirada da viatura foi registrado em vídeo. O morador Francisco das Chagas Bezerra disse que se surpreendeu com a cena:"Eu fiquei surpreso, foi uma cena inusitada. Só depois de um bom tempo é que conseguiram tirar [o caminhão]. Depois de muito esforço humano, empurraram para trás e o caminhão saiu", relatou.

Viatura do Corpo de Bombeiros cai em buraco após desviar de alagamento na avenida perimetral #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/JQ2VBB2HA2 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de fevereiro de 2019

Segundo o tenente dos Bombeiros Romário Fernandes, a viatura estava justamente a caminho de uma ocorrência de alagamento. Ao perceber que o veículo não conseguiria atravessar a via coberta de água, o motorista tentou fazer um retorno e a viatura acabou ficando presa.

Inundação deixa famílias desalojadas no São Cristóvão

O trecho da Av. Perimetral onde a viatura ficou presa foi interditada a altura da entrada do Conjunto São Cristóvão. Na região, muitas famílias estão deixando suas casa carregando apenas as crianças e os animais. Os moradores da área acreditam que a inundação se deu após a barragem do Cocó romper e a água atingir o São Cristóvão I e São Cristóvão II.

Cerca de cinco mil famílias foram afetadas pelo alagamento das casas. O nível da água chega à altura da cintura de quem passa pela Av. Perimetral. Poucos carros conseguem passar pela via. Na maioria dos casos, os motoristas mudam a trajetória para não enfrentar a água.

Chuvas

A forte chuva que atingiu a Capital entre as 7h do sábado e as 7h deste domingo geraram o maior acumulado do ano em Fortaleza, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Durante a madrugada e manhã deste domingo (24) as precipitações trouxeram inundações e alagamentos em Fortaleza e na Região Metropolitana. Rios e canais transboradaram em diversos pontos da Capital.