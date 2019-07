Via Expressa terá novo desvio para obras do VLT

A Via Expressa terá um novo desvio nas proximidades da Estação Mucuripe do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a partir desta quinta-feira (25), em Fortaleza. Os motoristas que circulam pela via no sentido sertão-praia, devem ficar atentos. O desvio está previsto para durar 30 dias.



As duas faixas da via no sentido sertão-praia serão interditadas. Uma das faixas do sentido oposto da via, praia-sertão, será usado como desvio. A outra faixa continuará com o fluxo normal.



De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a interdição é necessária para realizar os serviços de drenagem do Riacho Maceió, que está incluída no projeto das obras do VLT no trecho Parangaba-Mucuripe.



O trecho entre as estações Parangaba e Papicu, está operando de forma assistida. O transporte de passageiros está acontecendo sem a cobrança de taxas, de segunda a sábado, das ‪6h‬ às 13 h e ‪de 16h40‬ ‪às 20h‬.