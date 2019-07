Vestibular de Férias da Unifor acontece neste sábado (6)

Neste sábado (6), a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza o Vestibular de Férias, das 8h30 às 11h30, no bloco K do Campus da Unifor, no bairro Edson Queiroz. O candidato deverá comparecer ao local de prova portando RG e caneta de tinta azul ou preta. A prova é composta de 20 questões mais a redação. O resultado deverá ser publicado no site da Unifor na próxima terça-feira (9).

Além da prova, os interessados poderão ingressar na universidade utilizando a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Escore Unifor. Na modalidade Enem, o candidato poderá utilizar a nota dos exames de 2016 a 2018, desde que não tenha zerado nenhuma prova objetiva nem a Redação. Não é cobrada taxa de inscrição e os resultados são divulgados no dia seguinte.

Já o Escore Unifor é aberto aos candidatos que participaram de Vestibulares 2019.1 e 2019.2, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Dessa forma, o escore obtido anteriormente pelo candidato poderá ser usado para classificação em outro curso. Não é cobrada taxa de inscrição e os resultados são divulgados no dia seguinte.

Descontos

Neste semestre a Unifor está oferecendo descontos, parcelamentos e financiamentos. Os cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante toda a graduação, com exceção de Cinema e Audiovisual e Comércio Exterior. A medida beneficia tanto os alunos novatos e graduados como os de outras instituições de ensino superior que desejam transferir-se para a Unifor.

Confira um tira-dúvidas sobre o parcelamento exclusivo Unifor:

Quem pode parcelar?

Todos os alunos dos cursos de Graduação da Universidade de Fortaleza, exceto Medicina e Odontologia.

É necessária comprovação de renda?

Sim, renda familiar mensal bruta mínima de 2 salários e máxima de 5 salários per capita.

Como é feito o parcelamento?

50% durante o período em curso (correspondente à integralização do respectivo curso) e 50% nos meses subsequentes à conclusão. A mensalidade pode ser parcelada desde que o aluno curse a matriz curricular completa daquele semestre.

Pode ser feito com cartão, boleto ou via banco?

Somente boletos. Caso, a Universidade venha a ofertar a condição de pagamento em cartão aos demais alunos, a opção se estenderá aos alunos do Parcelamento.

Quanto tempo depois da graduação começa a ser pago o saldo devedor? Por quanto tempo?

No mês seguinte à conclusão. Por período (meses subsequentes) correspondente ao mesmo período do respectivo curso.

Alunos veteranos também podem parcelar?

Sim, a partir de 2019.2 alunos já matriculados na Unifor vão poder fazer o parcelamento desde que se parcele a matriz curricular completa daquele semestre.

Ex-alunos também podem parcelar mesmo já tendo desconto?

Os egressos da Unifor também podem participar, mesmo que tenham desconto de ex-alunos.

Qual a outra vantagem de aderir ao parcelamento?

O valor da taxa de adesão, que corresponde a 50% do valor da primeira mensalidade, pode ser parcelado (no cartão de crédito) em até 12x (sem juros).

Cursos ofertados

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Eventos, Jornalismo, Marketing;

Centro de Ciências Jurídicas: Direito;

Centro de Ciências da Saúde: Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia;

Centro de Ciências Tecnológicas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Energias Renováveis, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica;

Serviço

Vestibular de Férias da Unifor

Data do vestibular (prova): 6 de julho de 2019

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Bloco K - Universidade de Fortaleza

www.unifor.br/estudenaunifor

Mais informações: (85) 3477.3000