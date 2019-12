Vestibular da Uece traz fala de Secretário da Pesca em questão sobre manchas de óleo no Nordeste

As manchas de óleo nas praias do Nordeste foi o tema de uma das questões do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), aplicado neste domingo (15). A pergunta questionava o candidato sobre os possíveis danos que o petróleo cru poderia causar às cadeias e teias alimentares e trouxe item em referência a fala do Secretaria da Pesca e Aquicultura, Jorge Seif Júnior, como um dos itens.

As manchas de óleo começaram a surgir no litoral nordestino em agosto de 2019. O petróleo cru atingiu mais de 21 praias do Ceará, entre elas pontos turísticos como Canoa Quebrada, Icapuí e Morro Branco.

O item "b" da questão 17 da prova de biologia traz enunciado similar a afirmação feita pelo secretário em uma live com Jair Bolsonaro, em outubro de 2019. "O peixe é inteligente e desvia-se do petróleo: por isso, o consumo de peixes provenientes dos locais contaminados não oferece risco de contaminação para o homem", traz a pergunta.

A questão questionava sobre os prejuízos do óleo na cadeia alimentar. Reprodução

"Peixe é um bicho inteligente: quando ele vê uma manta de óleo, ele foge, tem medo. Então você pode consumir seu peixinho sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo. É perfeitamente seguro", disse Jorge Seif Júnior.

O exame para ingresso na instituição de ensino é dividido em duas fases, com provas de conhecimento geral, específico e uma redação. A primeira etapa aconteceu no dia 15 de novembro.

Em nota, a Uece respondeu que as questões dos vestibulares e concursos realizados pela CEV/Uece são elaboradas por professores especialistas em cada área de conhecimento.

"Cada questão é inédita e elaborada para cada concurso específico. A Comissão Executiva do Vestibular recebe as questões dos professores e analisa se estão técnica e cientificamente corretas e se podem ser utilizadas no concurso. Quando a questão apresenta problemas em sua elaboração, a CEV solicita ao professor elaborador sua reformulação ou substituição por outra questão", completa a nota.