Ventos podem chegar a 61 km/h neste sábado em Fortaleza, alerta Capitania dos Portos

Fortaleza pode receber ventos de até 61 km/h neste sábado, sobretudo no período da manhã, segundo último alerta emitido pela Marinha do Brasil. As correntes, na direção sudeste-leste, terão intensidade entre 50 e 61 km/h, na área entre Natal (RN) e São Luís (MA).

O alerta segue desde 21h da última quarta-feira até às 9h deste sábado. A Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas.

Outra orientação é que as demais embarcações, de médio e grande porte, passem por rigorosa inspeção, com atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.