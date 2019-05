Venezuelanos passam por acolhimento com música em abrigo na Barra do Ceará

Depois do tormento, algum alívio. Os 29 venezuelanos que estavam vivendo em condições sub-humanas no Centro de Fortaleza, depois de virem de Belém do Pará, já estão instalados num abrigo da Prefeitura de Fortaleza. No Centro-Dia para o idoso, eles estão acomodados com mais conforto, recebem alimentação e passaram por atividade de integração com música, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a coordenadora do Centro-Dia, Viviane Mayves, a ideia do encontro lúdico é acolher os novos moradores e apresentá-los aos idosos, “já que eles vão passar um tempo aqui”. Crianças e adultos venezuelanos manipularam os instrumentos musicais e sorriram ao produzirem sons.

Além de professores de música, o abrigo conta com terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, professores de dança e educação física. Em breve, os adultos devem ser integrados às atividades do Centro e convidados a colaborar com alguns trabalhos, como os cuidados com a horta. “Até pra não ficar ninguém ocioso e fazer algo positivo”, explica Viviane.

Já as crianças devem ser encaminhadas para alguma unidade de ensino nas proximidades. Elas e as mulheres gestantes também serão levadas a postos de saúde para receberem cuidados. Todos receberão quatro refeições fornecidas pela Prefeitura. Na última quarta, os venezuelanos chegaram ao Centro-Dia e foram acomodados, por família, em quartos no primeiro andar. Eles também receberam lençóis e ventiladores.

“A gente sentiu, desde o primeiro momento, a felicidade que eles estavam tendo em ter um lugar seguro e estarem sendo acolhidos de forma digna. Não teria melhor local que o Centro-Dia, que é amor ao próximo e à vida. Estamos muito felizes em ajudar”, completa Viviane Mayves.