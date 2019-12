Vendedor de água é atropelado por ônibus na Praia de Iracema

Um vendedor de água foi atropelado por um ônibus, na Avenida Historiador Raimundo Girão, na Praia de Iracema, durante a madrugada deste domingo (1). De acordo com um socorrista do Samu, o vendedor teve uma lesão grave no braço direito, saiu do local consciente, mas desorientado. Testemunhas disseram que o coletivo fazia a linha Grande Circular.

O homem foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Após o atropelamento, o condutor do ônibus seguiu viagem e não prestou socorro ao passageiro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima ia subir em um coletivo, quando caiu e o veículo passou sobre o seu braço. Ainda conforme o órgão, o condutor foi encontrado em um terminal de ônibus e prestou depoimento no 2º Distrito Policial, no Bairro Meireles.

A cozinheira Norma Pinheiro estava na parada de ônibus esperando por um coletivo e disse que presenciou o acidente. Norma lamentou a imprudência do motorista. A cozinheira disse que foi a primeira a ajudar no socorro do vendedor.

"Na hora que ele caiu, arrumei o pano, lembrei do meu avental e amarrei, estava sangrando bastante. Ele vai perder o braço infelizmente. Pedir a Deus que ele fique bem", disse a passageira.