Venda de peixes no Mucuripe terá grades para controlar fluxo e evitar aglomerações

Para evitar que a aglomeração de pessoas registrada da madrugada desta quinta-feira (9) volte a se repetir no tradicional ponto de venda de pescado, na Praia do Mucuripe, em Fortaleza, a prefeitura instalou grades na faixa de areia onde o produto é comercializado, ao lado do Mercado dos Peixes. A procura por peixe tem aumentado bastante nas semanas que antecedem a Páscoa. A medida visa manter o distanciamento social para evitar o contágio do novo coronavírus.

Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), a ação de colocar os equipamentos na noite desta quinta-feira, é para controlar o acesso dos clientes que desejam comprar o pescado.

A partir da manhã desta sexta-feira (10), os pescadores vão ficar organizados em espaços delimitados, contribuindo para organizar as filas e os atendimentos. A intenção é manter o distanciamento social, de no mínimo, 1,5 metro entre as pessoas.

A ação organizada pela Agefis, em conjunto com a Secretaria Regional II, tem apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e também Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará.