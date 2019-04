Velório da campeã de surfe morta por raio acontece na casa da família, no Pirambu

O velório da campeã de surfe Luzimara Souza, morta após ser atingida por um raio em Fortaleza, teve início na manhã desta quinta-feira (28), na casa da família onde morava, no bairro Pirambu. Na despedida, familiares e amigos próximos compartilharam saudade e lembranças da atleta de 23 anos. Luzimara faleceu na quarta-feira (27), enquanto surfava no mar, na praia da Leste-Oeste.

Mara de Souza, mãe da surfista, falou dos sonhos que a filha guardava de participar de campeonatos de surfe. "Ajudava ela dando dinheiro e até nas (vendas de) batinhas dela. Tem até um garrafão em que ela juntava umas moedas para viajar para fora", relatou, às lágrimas. Em um garrafão de água, usado como cofre, Luzimara Souza desenhou um mapa com os destinos das futuras competições. No roteiro, o Rio de Janeiro era próxima viagem, seguido do Rio Grande do Norte, e também da Austrália. O estado de São Paulo, onde fez sua única competição fora do Ceará, já estava marcado como viagem realizada.

Além da venda de batata frita, a atleta também fazia "bicos" pela cidade, como reformas junto à amiga Maria Edilane Silva Façanha, 29. "A gente subia tijolo, areia, rebocava parede, fazia piso", declara. Maria Edilane diz que passou a noite toda ao lado do caixão da melhor amiga.

Durante a manhã, muitas pessoas entraram e saíram da casa da atleta. Alguns surfistas de Paracuru, onde ganhou uma competição na semana passada, vieram para se despedir. A cerimônia segue até a tarde. O secretário da Regional I de Fortaleza, Gilberto Barros, também esteve brevemente no local.

O segundo surfista atingido por um raio durante o acidente de Luzimara continua em estado "delicado", segundo o Insituto Doutor José Frota (IJF).