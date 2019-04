Veja perguntas e respostas sobre a vacinação contra gripe em Fortaleza

A campanha de vacinação começou nesta quarta-feira (10) em todo o Ceará. Em Fortaleza, 113 postos municipais de saúde vão ofertar a imunização, e nesta primeira fase, a vacina estará disponível para os grupos prioritários de crianças de 6 meses até menores de 6 anos e de gestantes. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria Municipal da Saúde para esclarecer algumas dúvidas sobre a vacina e a campanha. Veja:

1. É preciso apresentar comprovante para receber a vacina?

Não. Os adultos devem levar um documento com foto e a caderneta de vacinação dos seus filhos. Caso os usuários não tenham o cartão, a unidade fornecerá o comprovante de vacinação.

2. Quem deve se vacinar?

Nesse primeiro momento, do dia 10 a 19 de abril, o público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e gestantes.

A partir do dia 22 de abril para todos os grupos prioritários:

- Pessoas com idade a partir de 60 anos;

- Crianças de 6 meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Trabalhadores de saúde;

- Professores das redes pública e privada;

- Povos indígenas;

- Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

- Pessoas privadas de liberdade e os funcionários do sistema prisional

- Pessoas com doenças crônicas não transmissiveis e outras condições clínicas especiais.

3. Postos abrirão no fim de semana?

Para reforçar a campanha durante o fim de semana, nos dias 13, 20 e 27 de abril, a SMS vai disponibilizar a vacinação em 13 Postos de Saúde, no horário de 8h30 às 16h30:

- Regional I: 13/04 - João Medeiro; 13, 20 e 27/04 - Carlos Ribeiro e Maria Aparecida

- Regional II: Paulo Marcelo e Irmã Hercília

- Regional III: 13/04 – Anastácio Magalhães e Meton de Alencar; 20 e 27/04 – Anastácio Magalhães e Licínio Nunes

- Regional IV: Luis Costa e Valdevino de Carvalho

- Regional V: José Paracampos e Maciel de Brito

- Regional VI: Messejana e Melo Jaborandi

Além dos postos de saúde, a população também poderá receber a vacina nos seguintes locais:

- Campo do Fortaleza (Rua Senador Fernades Távora, 200 - Pici), no dia 16/04, das 9h às 11h30.

- Sede do Ceará (Av. Major Weyne, 1040 - Damas), nos dias 10/04, 27/04 e 04/05, das 8h30 às 16h.

4. Quantas doses são necessárias?

- Crianças de Todas as crianças de seis meses a menores de nove anos que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a influenza sazonal após 2010 e devem receber apenas uma dose em 2019.

- Crianças de 6 meses a 2 anos de idade: 2 doses de 0,25 ml, com intervalo mínimo de um mês entre as doses. Deverão ser aplicadas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.

- Crianças de 3 a 8 anos de idade: 2 doses de 0,5 ml, com intervalo mínimo de um mês entre as doses. Deverão ser aplicadas duas doses para crianças vacinadas pela primeira vez.

- Crianças a partir de 9 anos de idade, adultos e idosos: dose única de 0,5 ml.

5. Quanto tempo dura a proteção?

Um ano. A vacinação é anual.

6. A vacina protege contra a gripe H1N1?

A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe (H1N1; H3N2 e influenza B), determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira lista dos 113 postos de saúde em Fortaleza: