Veja o que abre e o que fecha no feriado de São José

Na próxima terça-feira (19) será feriado de São José, padroeiro do Ceará. Por conta da data, shoppings centers e algumas lojas devem ter horários de funcionamento alterados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL), o funcionamento do comércio tem o objetivo de aquecer as vendas e renovar o estoque. A instituição afirma que a abertura das lojas atenderá o que está previsto em lei quanto aos direitos e deveres de empregadores e funcionários.

Os supermercados funcionam normalmente, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Já as padarias, que funcionarão pelo sistema facultativo, como informa o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan).

Shoppings

O North Shopping Fortaleza e o do Jóquei, assim, como o Via Sul, terá funcionamento facultativo. As lojas, quiosques e praças de alimentação deles terão funcionamento normal na próxima terça-feira (19). O cinema será de acordo com a programação. O Shopping Parangaba, o RioMar Fortaleza e o Kennedy abrirão normalmente, das 10h às 22h, exceto as operações de órgãos públicos.

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), as lojas de rua terão ponto facultivo no feriado de São José. O Sindicato dos Empregados de Postos de Combustíveis (Sindipostos) informou que os postos de combustíveis estarão abertos normalmente. Já as agências bancárias não funcionarão na terça-feira (19), de acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB).