Fortaleza já se prepara para as festas de fim de ano e, nesta semana, o feriado nacional da Proclamação da República, na sexta-feira (15), altera o funcionamento de algnus serviços no Ceará, mas grande parte do comércio se mantém aberta diante da movimentação que já anuncia a proximidade do Natal e Réveillon. A data anima a população por conta de um feriadão, já que, para muitos, aumenta em um dia o fim de semana.

Veja o que abre e fecha no feriado

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza funcionam normalmente, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

O funcionamento é facultativo para este serviço, é o que informa o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan).

Comércio

O ponto é facultativo no feriado, mas, em caso de funcionamento, os lojistas precisam informar ao Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas).

Centro

Com funcionamento também facultativo, as lojas do Centro de Fortaleza não possuem recomendação de horário alternativo.

Centro Fashion

O local funcionará em horário normal, das 7h às 21h.

Shoppings

Benfica, Aldeota, Riomar Kennedy e Fortaleza, Iguatemi, North Shopping Fortaleza, Via Sul, North Shopping Joquei e Grand Shopping Messejana funcionam em horário normal.

Off Outlet Premium Fortaleza

Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Postos de combustíveis

O funcionamento será normal em todo o estado, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).