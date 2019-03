Veja em fotos e vídeos, o retrato do caos e destruição da chuva deste sábado no Ceará

As chuvas que atingiram o Ceará entre sexta-feira (23) e sábado (24) causaram muitos danos em diferentes regiões do Estado. Estradas foram destruídas, ruas alagadas, buracos se abriram, coleta de lixo teve que ser suspensa e até uma escola indígena foi invadida pela água no município de Itarema. Confira imagens do caos e destruição causados pela chuva deste sábado:

Itarema registra a maior chuva do ano no Ceará com 212 milímetros

A cidade de Itarema, no Litoral Oeste do Estado, registrou a maior chuva de 2019 no Ceará, entre as 7h de sexta-feira (22) e 7h deste sábado (23). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada precipitação de 212 milímetros no Posto Pluviômetro de Itarema. A chuva deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos do município.

Escola Indígena é invadida por enchente após chuva de 212 mm em Itarema

Chuva causa alagamentos em Fortaleza

Asfalto cede e cratera abre no Papicu após fortes chuvas em Fortaleza

Uma cratera com seis metros de diâmetro foi aberta no cruzamento das ruas Desembargador Lauro Nogueira com Júlio Azevedo, no Bairro Papicu, na manhã deste sábado (23). Segundo moradora de um prédio próximo, o buraco já existia no local, apesar de ser menor. O asfalto cedeu após a chuva das últimas horas em Fortaleza.

Após chuvas, correnteza de rio destrói trecho de estrada do litoral oeste do Ceará

Uma passagem molhada foi destruída pela força da correnteza de um braço de rio no trecho da Rodovia CE-176 que dá acesso às praias de Icaraí de Amontada e Moitas, no litoral oeste do Ceará, no início da tarde deste sábado (23). Um via secundária teve que ser aberta por uma equipe do Departamento Estadual de Rodovias para garantir a passagem de veículos no trecho até que a rodovia seja recuperada.

Após enxurrada, coleta de lixo é interrompida em rua de Jericoacoara

A manhã deste sábado em Jericoacoara foi de muito trabalho para recuperar a rua principal após a forte chuva registrada na madrugada Foto: Natinho Rodrigues

A chuva de 68 milímetros e uma maré de três metros ocasionaram o adiamento do retorno da coleta de lixo na Vila de Jericoacoara na manhã deste sábado (23). Neste sábado, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara trabalha nas ruas e realiza a recomposição da via com o objetivo de evitar novas erosões. O secretário de Turismo do município, Ricardo Wagner, afirmou ao Sistema Verdes Mares que o ambiente na Vila de Jeri está sem transtornos.

Teto de sala de aula de escola desaba em Aurora, na região do Cariri

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (23), após a chuva, quando não havia ninguém no prédio. Foto: VC Repórter

O teto de uma sala da Escola Romão Sabiá, em Aurora, na região do cariri desabou. Segundo moradores residentes nas proximidades da instituição de ensino, o acidente aconteceu na manhã deste sábado (23), após a chuva, quando não havia ninguém no prédio.