Veículos de transporte escolar são multados e apreendidos por apresentar irregularidades

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, 12 veículos que fazem transporte escolar foram multados, na manhã desta sexta-feira (26), na BR-116, em Fortaleza. Quatro deles foram apreendidos e recolhidos ao pátio da PRF.

Os veículos abordados passaram por uma fiscalização e foram flagrados transitando irregularmente. Os quatro casos mais graves foram impedidos de continuar a realizar o transporte escolar, sendo recolhidos ao pátio da PRF, para que se adequem à legislação e, assim, possam voltar a transitar pela cidade.

Entre as irregularidades verificadas estavam o transporte escolar sendo realizado sem a devida autorização do Detran-CE; o motorista não possuía curso especializado para realizar o transportes de escolares; o veículo estava em mau estado de conservação, com pneus desgastados além do limite permitido, apresentando exposição da malha de aço; e bancos rasgados e com equipamentos de segurança obrigatórios ineficientes e inoperantes.

A Polícia Rodoviária Federal informou que continuará atuando no sentido de coibir os atos ilícitos administrativos e penais nas rodovias federais para prevenir a redução de acidentes de trânsito e combater a violência, garantindo a segurança viária das estradas.