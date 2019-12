Veículos colidem em cruzamento e danificam muro e poste no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

Parte do muro de uma residência caiu ao ser atingido por um carro durante um acidente na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Monte Castelo, em Fortaleza.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o caminhão avançou a Rua Naturalista Feijó, que é a via preferencial, e colidiu com uma Hilux que vinha na Rua Padre Anchieta. Os dois veículos acabaram subindo a calçada de uma residência. A Hilux chegou a derrubar o muro do imóvel e o caminhão veio parar ao bater em um poste. Os condutores não ficaram feridos. Ninguém estava no jardim da casa no momento da colisão.

A via não precisou ser interditada já que os veículos ficaram sobre a calçada e não atrapalharam o trânsito no local. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram acionados e realizaram os primeiros levantamentos acerca do acidente.