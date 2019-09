Veículo dos Correios derruba poste e bairro fica sem energia, em Fortaleza; Via é bloqueada 

Um carro dos Correios bateu e derrubou um poste de média tensão, nesta terça-feira (17), em frente a sede da empresa na Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cambeba. Por conta da batida, os estabelecimentos da região ficaram sem energia

elétrica. Depois de 30 minutos, o problema foi solucionado.

Técnicos da Enel Distribuição Ceará estão trabalhando no local e vão realizar a substituição do poste até o final desta terça-feira.

De acordo com Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a avenida Oliveira Paiva com Washington Soares no sentido Br-116 e a avenida Oliveira Paiva com Rua Lídia Brígido estão bloqueadas para os devidos reparos no local.

Segundo os Correios, o veículo apresentou falha mecânica e será feito uma perícia para apurar o ocorrido. O motorista saiu ileso do acidente. A carga transportada também não foi danificada.