Veículo do Metrô de Fortaleza tem falha mecânica na Estação Vila Manoel Sátiro

Um veículo do Metrô de Fortaleza apresentou falha mecânica na manhã deste sábado (30), na Estação do bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.

A Cia. Cearense de Transportes Metropolitanos afirmou por meio de nota que o veílculo precisou estacionar na estação Manoel Sátiro por causa de falha mecânica em um dos trens. Após desembarque dos passageiros, de acordo com o órgão, o trem foi enviado ao Centro de Manutenções Vila das Flores. A situação foi normalizada ainda no início da manhã.

O passageiro e serviços gerais, Férney Crisóshon, disse ao Sistema Verdes Mares que quando ele entrou dentro do veículo na estação do Mondubim, sentiu um cheiro de material queimado. “Aconteceu por volta das 7h20. Eu entrei na estação do Mondubim e o pessoal que estava nele reclamava de um forte cheiro de queimado e muito calor já que o ar-condicionado não estava funcionado. Quando o veículo chegou na estação da Vila Manoel Sátiro, os fiscais disseram que ele estava com problemas e que nós teríamos que pegar outro veículo”, disse.