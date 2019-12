Veículo derruba poste na Avenida Silas Munguba e deixa estabelecimentos sem energia

Um motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste na Avenida Silas Munguba, no Bairro Serrinha, na madrugada desta terça-feira (24). O acidente ocorreu nas proximidades do cruzamento entre as avenidas Bernardo Manuel e Silas Munguba. A fiação ficou pendurada no calçamento e houve queda de energia na região.

O poste era de alta tensão e estava ligado a um transformador. Vários estabelecimentos da região foram afetados com a falta de energia. Uma farmácia teve que retirar mercadorias que precisam de refrigeração e as obras de um restaurante da região foram interrompidas.

A via ficou bloqueada para a instalação de um novo equipamento e a troca da fiação. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientaram o tráfego após o bloqueio da via.