Vazamento na Aldeota alaga via e causa transtornos

Um vazamento de esgoto no cruzamento entre as ruas Padre Valdevino e Osvaldo Cruz, na Aldeota, alagou o trecho e causou transtornos este fim de semana. De acordo com pedestres que passam pelo local, desde sexta-feira (27) o esgoto que passa pela via estava estourado, prejudicando, sobretudo, pedestres, ciclistas e motociclistas.

Em nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que a limpeza do local e desobstrução foi realizada na manhã deste domingo (29). "A rede encontra-se funcionando normalmente na área. A companhia informa ainda que a ocorrência foi ocasionada por mau uso do sistema. Durante a limpeza, foi encontrada grande quantidade de gordura na tubulação, material inadequado para descarte na rede de esgoto".

A Cagece orienta ainda que os clientes podem entrar em contato com a companhia para informar extravasamentos na rede de esgoto. "Sempre que houver extravasamentos na rede de esgoto, os clientes podem entrar em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site".