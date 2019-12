Vândalos arrombam escola e jogam óleo nas paredes de depósito de lixo

A Escola Municipal Antonieta Cals, localizada no Bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foi alvo de vandalismo, na manhã desta terça-feira (3). A escola é de tempo integral e recebe alunos do 6º ao 9º ano. Cerca de 300 alunos estudam na instituição.



O diretor da instituição, Élcio Dantas, afirmou ao Sistema Verdes Mares que suspeitos não identificados jogaram óleo queimado dentro do depósito de lixo recém-reformado. As manchas de óleo atingiram as paredes e o piso. Os vândalos quebraram o ferrolho do portão que fica na Rua Julia Gomes. “Quando eu cheguei de manhã cedo, eu fiquei sabendo por algumas mães que tinha tido um ato de vandalismo. E assim que terminou a colhida, depois que coloquei os meninos para dentro das salas, eu fui verificar. Aí eu verifiquei que o portão foi arrombado. O cadeado foi arrombado e foi jogado óleo queimado na cerâmica em todo o recipiente que ia receber o lixo”, disse.

Suspeitos não identificados

Élcio Dantas também afirmou que não foi possível identificar os vândalos porque os vigilantes ficam em outros pontos da escola durante a noite e a madrugada. O diretor da escola afirmou que vai comunicar a empresa que realiza a obra de reforma da escola como também a Secretária de Educação do Município. Somente depois ele vai decidir se faz o boletim de ocorrência sobre o ato de vandalismo.



O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria Municipal da Educação (SME) para saber quais medidas o órgão pretende tomar para evitar que novos atos de vandalismo ocorram na unidade escolar. A Polícia Militar também foi contactada sobre a insegurança na área e se algum suspeito foi identificado. Até a publicação da matéria nenhuma das respostas foram enviadas.

“Realmente é uma situação meio estranha. Eu não entendo como é que existe dentro da cabeça de determinadas pessoas uma atitude como essa. Quem vai ser prejudicado vai ser toda a comunidade. A escola aqui recebe alunos de toda a comunidade”, lamentou.