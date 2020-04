Vai doar sangue na quarentena? Hemoce, PMF e Uber ajudam no deslocamento do doador

A missão é ampliar as doações de sangue durante a pandemia do novo coronavírus. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Prefeitura de Fortaleza e o aplicativo Uber se unem em campanha de incentivo à população.

Quem for doar sangue nas unidades do Hemonce receberá R$ 30 de desconto nas corridas de ida e volta para unidades do Hemoce na Capital. A iniciativa começa na segunda (6) e segue até sexta-feira (10). Para evitar aglomerações e oferecer um atendimento individualizado, o Centro permite o agendamento da doação.

Os voluntários podem escolher dia, horário e local por meio desse link ou pelos números (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (WhatsApp).

Para o secretário-executivo da Secretaria de Conservação e Serviços Público, Luiz Alberto Sabóia,a doação de sangue é um ato fundamental e de solidariedade com os necessitados. "Mesmo nas condições que estamos vivendo agora, não podemos deixar de ser solidários", argumentou o gestor em nota publicada no site da PMF.

Como usar o código promocional da Uber:

1 No aplicativo da Uber, selecione a opção "pagamento".

2 Em "promoções", clique em "adicionar código promocional".

3. Insira o código da sua cidade: UBERHEMOCE

4. Para terminar, escolha "adicionar".

Endereço das unidades Hemoce em Fortaleza:

Hemoce Sede (Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo)

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira (7h às 18h30). Sábados e domingos (7h às 17h30).

Hemoce -IJF (Rua Barão do Rio Branco, 1816, Centro)

Horário de Funcionamento: Todos os dias, de 13h às 18h

Hemoce - Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, sn, Aldeota)

Horário de Funcionamento: Todos os dias, de 7h às 18h

Hemoce - Mercadinhos São Luiz (Av. Oliveira Paiva, 170, Cidade dos Funcionários)

Horário de Funcionamento: Todos os dias, de 7h às 17h

Serviço

Campanha 'Viagem Solidária". Desconto em viagens de ida e volta para doadores de sangue. De segunda (6) até sexta-feira (10)

Agendamentos pelo link ou pelos números (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (WhatsApp).