Com a suspensão da vacinação contra a gripe em postos de saúde e escolas nesta quarta-feira (25) devido ao feriado da Data Magna do Ceará, os estacionamentos dos shoppings centers ficaram lotados, já que os locais estão funcionando como pontos de vacinação no modelo 'drive-thru'. A imunização é aplicada dentro dos próprios carros dos populares, ou seja, as pessoas não precisam sair dos veículos. O intuito é evitar aglomeração. As doses são destinadas apenas a idosos de 60 a 79 anos e a profissionais de saúde.

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe está sendo realizada desde o último sábado (21), mas foi suspensa neste feriado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com isso, os postos de saúde amanheceram fechados nesta manhã.

Vacinação no modo 'drive-thru' é realizada em shoppings de Fortaleza para evitar aglomeração. Foto: Fabiane de Paula

Filas de carros

Com a vacinação "drive", em alguns shoppings, os veículos estavam dando voltas no quarteirão. A ação ocorre desde as 9h e vai até as 16h. Mas quem já tiver dentro da área do shopping após esse período vai ser atendido.

Além de cinco shoppings na Capital, a vacinação também está sendo feita na Universidade de Fortaleza desde as 8h, encerrando às 16h30.

"É uma ação bem sucedida, a procura tá sendo grande. O intuito é que esses idosos sejam protegidos o quanto antes. Pra evitar aglomeração, por isso o drive. As pessoas que tenham meio de condução podem vir", comentou a técnica de imunização da SMS, Renata Dias.

De acordo com a SMS, 3 mil doses foram disponibilizadas para imunizar o grupo de risco neste feriado. Mas o número pode aumentar conforme a demanda. A intenção é atingir 90% desse grupo, segundo Dias.

Horários de vacinação nesta quarta:

De 9h às 16h, é possível receber a vacina nos estacionamentos do North Shopping Bezerra e Jóquei, RioMar Papicu e Kennedy, Iguatemi Fortaleza e Via Sul Shopping. Quem já tiver dentro da área do shopping depois das 16h vai ser atendido.

De 8h às 16h30, haverá equipes de saúde realizando as aplicações no estacionamento do Bloco D, da Universidade de Fortaleza. O acesso à entrada é pela avenida Valmir Pontes.

Postos e escolas

A "vacinação drive" vai se repetir no fim de semana. Os 113 postos de saúde ou as mais de 200 escolas da rede pública municipal de Fortaleza que estão oferecendo as doses da vacina voltam a realizar a imunização nesta quinta-feira, quando o calendário original da Campanha Nacional de Vacinação é retomado.

Gripe e Covid-19

A Campanha Nacional de Vacinação, inicialmente para idosos e trabalhadores da saúde, foi antecipada neste ano diante da pandemia do novo coronavírus. A vacina contra a gripe não tem eficácia contra o novo vírus, mas a ideia é que as pessoas sejam imunizadas para evitar que gripes comuns possam ser confundidas com a Covid-19 e haja superlotação no sistema de saúde. A vacina é trivalente e protege contra Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).