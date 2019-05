Vacinação contra influenza segue em 14 pontos neste sábado (11); quase 50% do público foi imunizado

O casal Juliana e Ricardo Gouveia acendeu a luz vermelha quando descobriu que uma amiga de escola do filho João Lucas, de dois anos, havia contraído influenza B recentemente. "Ela ficou cerca de duas semanas afastada do colégio. Foi um dos motivos da nosssa preocupação", relembrou o pai. Como prevenção, a família procurou o posto de saúde Irmã Hercília Aragão, neste sábado (11), para vacinar a criança.

O posto é uma das 12 unidades que estão em funcionamento até 16h30 para dar continuidade à campanha de imunização contra a influenza e os três subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e influenza B). A vacinação ocorre também no Terminal da Parangaba, até 16h, e no Shopping Benfica, até 18h.

O casal de professores Caroline Sampaio e Victor Emanuel também garantiram a defesa imunólogica na unidade Irmã Hercília. "É uma prevenção normal que a gente faz. Devido a nossa profissão, a gente decidiu vir se vacinar", contou ela.

Além dos educadores, o público-alvo é composto também por idosos acima de 60 anos; crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes; mulheres com até 45 dias até o parto; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Movimentação foi tranquila em posto de saúde Irmã Hercília, nesta manhã FOTO: FABIANE DE PAULA

A aposentada Maria Otília, de 74 anos, buscou atendimento, ainda pela manhã, na unidade, que teve movimentação tranquila. "Não conheço ninguém que teve, mas é sempre bom se prevenir", disse.

"O município está se encaminhando para 50% do público-alvo a ser vacinado", declarou a coordenadora das Regionais de Saúde de Fortaleza, Aline Gouveia.



Na próxima segunda-feira (13), um ponto de vacinação prestará atendimento no santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima.

Confira as 14 unidades de vacinação contra influenza neste sábado (11)

- 8h às 16h30

Posto Carlos Ribeiro(Jacarecanga)

Posto Floresta (Barra do Ceará)

Posto Irmã Hercília Aragão (São João do Tauape)

Posto Paulo Marcelo (Centro)

Posto Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo)

Posto Licínio Nunes (Quintino Cunha)

Posto Luis Costa (Montese)

Posto Valdevino de Carvalho (Itaoca)

Posto Paracampos (Mondubim)

Posto Maciel Brito (Conjunto Ceará)

Posto Melo Jaborandi (São Cristovão)

Posto Messejana (Messejana)

- 8h às 16h

Terminal da Parangaba

- 10h às 18h

Shopping Benfica