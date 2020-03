A campanha de vacinação contra a gripe, na modalidade "drive-thru", em que idosos são vacinados sem sair do carro é retomada neste sábado (28) em Fortaleza. Idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde serão imunizados contra a gripe H1N1, H3N2 e influenza.

A vacina será realizada no estacionamento dos shoppings Riomar Papicu, Riomar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e Iguatemi, no sábado e no domingo, das 9h às 16h.

Já na segunda-feira (30), as doses passam a ser aplicadas nos 113 postos de saúde e nas 200 escolas municipais selecionadas.

Na primeira etapa da campanha, o esquema especial de imunização atendeu 11.180 pessoas na faixa etária prioritária. “Os idosos não precisam sair do carro para receber a vacina, apenas baixar o vidro, e isso permite que eles fiquem protegidos dentro do carro, sem aglomeração, com ar-condicionado”, explicou a técnica de imunização Renata Dias, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Vacina domiciliar

Já para idosos com mais de 80 anos ou de 60 a 79 anos que estejam acamados, a prefeitura disponibilizou um endereço eletrônico onde é possível solicitar a vacina domiciliar e consultar as rotas diárias das equipes da prefeitura, compostas por enfermeiro e técnico de enfermagem.

À medida que chegam novos endereços, pode haver alteração na rota, já que o sistema considera a proximidade das residências para otimizar o trabalho

"Se a sua rua não aparecer ainda no sistema, não se preocupe. Garantimos que todos serão vacinados e que os pedidos estão sendo registrados. Pedimos a compreensão dos cidadãos em relação à logística que esse tipo de ação demanda. A meta é vacinar esse grupo até 16 de abril. Estamos empenhando todo o nosso esforço em minimizar a espera pelo atendimento”, explicou a secretária da saúde, Joana Maciel.