Usuários podem solicitar Bilhete Único em três turnos e receber no ato da solicitação

Usuários do transporte coletivo de Fortaleza, poderão, a partir desta segunda-feira (1°) solicitar o Bilhete Único em três turnos e receber o cartão no ato da solicitação. A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Segundo o Sindiônibus, com a extensão do atendimento até às 22 horas, os postos de cadastramento do B.U. passam a funcionar em três turnos em Fortaleza. Os usuários podem fazer o pedido do documento nos postos situados nos terminais Siqueira, Parangaba, Papicu e Antônio Bezerra portando RG, CPF e comprovante de endereço originais para o Bilhete Único Fortaleza e originais e cópias para o Metropolitano.

Além dos terminais de integração de Fortaleza, é possível solicitar o cartão eletrônico no Vapt-Vupt, na Praça Coração de Jesus, no Sindiônibus e nos shoppings Aldeota e Riomar Kennedy.

Para recarregar o cartão eletrônico basta se dirigir aos terminais de ônibus, Farmácias Pague Menos, Sindiônibus, diversos mercadinhos, bancas de revista, em todos os shoppings de Fortaleza (lojas Guanabara) espalhados pela cidade.

Recarga pelo App

A compra de passagens pode ser feita pelo aplicativo "Meu Ônibus", por meio de cartão de crédito (Visa, Master ou Elo), além dos estabelecimentos físicos (terminais, Pague Menos, supermercados, etc.) e pelo site do serviço.