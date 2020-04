Usuários de restaurante popular vão receber cestas básicas em casa para evitar aglomeração

A Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) decidiu distribuir cestas básicas aos usuários do Restaurante Popular da Parangaba, em Fortaleza. Os alimentos vão ser entregues nos endereços cadastrados no equipamento a partir desta quinta-feira (2). A medida é para evitar aglomeração no local, devido à pandemia do novo coronavírus.

Pelo menos 1.500 usuários cadastrados no restaurante vão receber as cestas, segundo a SDHDS, que administra o estabelecimento.

No último dia 27, uma multidão se formou em frente ao Ginásio Poliesportivo da Parangaba, onde estava sendo distribuído almoço gratuito, em função do período de quarentena determinado em decreto estadual, informou a SDHDS. Pelo decreto, comércios e serviços não essenciais à população devem permanecer fechados até o próximo dia 5 de abril para conter a proliferação de Covid-19.

O Restaurante Popular, na Parangaba, normalmente, oferece almoço por R$ 1. A maioria dos usuários é idoso ou está em situação de rua.

A reportagem questionou a secretaria sobre o atendimento a pessoas em situação de rua durante o período em que as cestas básicas serão distribuídas aos usuários com endereços cadastrados. Mas, até a última atualização desta reportagem, o órgão não se manifestou.