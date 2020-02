UPA do Autran Nunes segue funcionando com estrutura precária após reforma de três meses

Após passar por uma reforma de três meses, entre junho a setembro de 2019, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Autran Nunes permanece com infraestrutura que não possibilita um atendimento de alta qualidade para os pacientes. Conforme Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a obra foi dividida em três etapas e duas já foram concluídas. Para a execução da última etapa, “está sendo elaborado um plano de contingência para que as intervenções estruturais não comprometam o atendimento à população”, afirma.

Um dos médicos da unidade, que não quis ser identificado, relata as dificuldades em ofertar o serviço para os que buscam, principalmente após a população saber do retorno no funcionamento do local. Áreas como a sala vermelha e a observação adulta continuam interditadas.

“Desde que a UPA voltou a funcionar, ela tem tido setores parados. Nos meses de setembro, os problemas foram menores porque a demanda estava mais baixa, mas o que a gente está enfrentando é que voltamos a ter o número esperado, só que em setores que não foram projetados para isso”, explica.

Para uma auxiliar de farmácia da unidade, que também optou por não ser identificada, a UPA do Autran Nunes se encontra em estado de abandono, mesmo depois de recorrerem aos supervisores e à Secretaria para reportar a situação. “O atendimento continua, o fluxo de carnaval foi horrível. E o abandono está lá. Acho que estão esperando acontecer um desastre”, comenta. A auxiliar percebe que os problemas estão ainda piores do que antes da reforma, porque há salas ainda não reabertas.

Riscos

Segundo o médico, a unidade também apresenta falta de tomada para os equipamentos, porque estão trabalhando em um local que não foi projetado para comportar para cinco ou seis aparelhos. “A gente fica correndo atrás de extensão. É uma situação muito caótica, principalmente nos últimos três meses, em que as viroses começaram”, esclarece, afirmando também que a UPA não possui espaço para internar todos os pacientes.

Por conta das extensões usadas, o choque elétrico é um risco que tem se tornado constante para a equipe de funcionários da UPA. O médico pontua que os alguns fios estão para fora e, às vezes, o sangue do paciente cai sobre a extensão. Para ele, o cenário é uma tragédia premeditada.