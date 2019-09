UPA do Autran Nunes retoma atividades após mais de três meses de reforma

Após mais de três meses fechada, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Autran Nunes, em Fortaleza, retoma as atividades a partir das 7 horas desta quarta-feira (18). Com a conclusão da primeira fase das intervenções, o equipamento vai funcionar quase integralmente.

A UPA havia sido fechada em junho para reforma, e os pacientes do bairro estavam recorrendo a outras unidades. Fortaleza tem 12 UPAs, sendo seis de administração estadual. No Ceará, são 36 UPAs 24h no total.

A unidade do Autran Nunes vai ter consultórios, sala de medicação, laboratório, raio-X e serviço social operando normalmente. Apenas o setor de Observação, onde os pacientes são assistidos até a transferência para uma unidade hospitalar de referência, está em processo de conclusão da reforma.

Enquanto isso, os pacientes que precisarem ficar em observação vão ser direcionados às UPAs mais próximas com leitos disponíveis.

Profissionais

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), a UPA vai contar com efetivo de seis médicos, quatro enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem no período diurno e nove no noturno, além de um assistente social.

O local recebe uma média de 12.500 atendimentos por mês.

A UPA Autran Nunes já atendeu mais de um milhão de pessoas desde sua inauguração, em abril de 2012, informou a Sesa.