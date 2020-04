Universidades públicas decidem manter atividades remotas após Governo prorrogar suspensão de aulas

Após o Governo do Estado prorrogar por mais 30 dias o prazo de suspensão e aulas das escolas e universidades das redes pública e privada como forma de evitar o contágio do novo coronavírus no Ceará, nesta segunda-feira (30), as universidades públicas optaram por manter as atividades de forma remota. Conforme a decisão publicada no Diário Oficial do Estado, os estudantes devem retornar às salas dia 4 de maio.

“Nenhum aluno será prejudicado, as instituições estão com suas atividades customizadas e serão revistas quando retomar as aulas. Os conteúdos serão alinhados e as revisões serão feitas”, afirmou Airton Oliveira, presidente do Sinepe. As instituições de ensino superior podem adotar as sugestões de antecipação das férias entre 1º e 30 de abril ou 13 a 30 de abril.

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) já tinha prorrogado a suspensão de atividades presenciais da Instituição até o dia 9 de abril. Dessa forma, atividades acadêmicas remotas, incluindo orientações, fóruns e aulas mediadas por tecnologia poderão continuar sendo realizadas no período, quando possível. Uma das principais medidas da Resolução é a reavaliação do Calendário Universitário, para que não haja prejuízo à comunidade acadêmica.

Além disso, a Pró-Reitoria de Graduação da UFC (Prograd) promoverá alterações no calendário, permitindo que as coordenações dos cursos ajustem seu conteúdo programático, considerando a suspensão das atividades presenciais, garantindo as mesmas condições de ensino e aprendizagem aos alunos e seguindo o projeto pedagógico dos cursos.

As informações repassadas pela UFC se limitam até o dia 9 de abril, ainda não foi divulgado se o esquema deve permanecer o mesmo até o dia 2 de maio. "A UFC está atenta ao cenário e tomará medidas em consonância com as diretrizes das autoridades sanitárias e visando, sempre, a preservação da saúde da comunidade acadêmica e da sociedade", afirmou em nota.

Uece

Já as aulas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) após o decreto do Governo do Estado devem ser remotas nas disciplinas em que houver condições de acesso à internet e às tecnologias de informação e de comunicação durante todo o mês de abril.

"Quando não for possível e/ou adequado dar continuidade às aulas por meio do ensino remoto, estas serão repostas no mês subsequente ao período de suspensão das atividades presenciais. Por hora, a previsão é de que a reposição das aulas e de outras atividades que não tenham sido realizadas de forma remota, como estágios e defesas de trabalhos de conclusão de curso (TCC), ocorra no mês de maio, mês previsto para as férias ou recesso. Caso a suspensão seja prorrogada, a reposição dar-se-á sempre no mês subsequente", explicou a universidade

A Uece destacou que estudantes com disciplinas práticas ou de laboratórios, que não puderem ser realizadas remotamente não serão prejudicados, já que as atividades devem ser repostas.

O semestre letivo 2019.2 da Uece teve início em 2 de dezembro de 2019, dessa forma, a maioria dos cursos de graduação cumpriram pelo menos 75% do conteúdo até a data inicial de suspensão das aulas.

IFCE

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com as atividades suspensas até esta sexta-feira (3). No dia, será realizada uma nova reunião do comitê de enfrentamento ao coronavírus para reavaliar a situação.

"O IFCE vai conversar com outras entidades através do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC), para chegar a uma decisão coletiva de todas as instituições de ensino superior do Estado do Ceará, haja vista que a Instituição está buscando alinhar uma decisão conjunta com todas as instituições de ensino, levando em conta os decretos do governo do estado", ressaltou em nota.

Além disso, medidas que devem ser adotadas para minimizar os prejuízos aos alunos serão discutidas em reunião do comitê com Colegiado de Dirigentes do IFCE nesta quarta-feira (1º).